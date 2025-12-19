Activan búsqueda de joven desaparecido en Saltillo, autoridades piden apoyo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Jese Orlando Torres de Anda puede ser identificado por su complexión media, tez aperlada, cabello y ojos negros, un lunar en la mejilla izquierda y tatuajes en el rostro y brazo derecho
La Comisión de Búsqueda de Personas de Coahuila emitió un llamado a la ciudadanía para localizar a Jese Orlando Torres de Anda, de 21 años, quien fue visto por última vez en Saltillo el 15 de diciembre de 2025. La institución hizo un llamado a quienes tengan información sobre su paradero a comunicarse de inmediato a los teléfonos oficiales o mediante mensajes directos en redes sociales.
Según la ficha emitida por la Comisión, Jese Orlando Torres de Anda mide 1.70 metros, tiene complexión mediana y tez aperlada. Su cabello es corto y negro, mientras que sus ojos son medianos y del mismo color. Presenta nariz recta y labios gruesos, además de algunas señas particulares que podrían facilitar su identificación: un lunar en la mejilla izquierda y un tatuaje en el rostro, del lado derecho, con la figura de una cruz.
TE PUEDE INTERESAR: Reportan desaparición de chileno que trabajaba en Saltillo, tras más de 45 días sin comunicación
Asimismo, se detalla que posee un tatuaje en el brazo derecho con la leyenda “MARIO”, lo que también podría ayudar a su reconocimiento. Al momento de su desaparición, vestía pantalón de mezclilla y playera negra. La Comisión subraya que cualquier detalle sobre su ubicación puede ser relevante y contribuir a agilizar su localización.
La institución reitera que la colaboración ciudadana es fundamental en este tipo de casos, ya que permite a las autoridades ampliar el alcance de la búsqueda y aumentar las probabilidades de encontrar a personas desaparecidas. Quienes cuenten con información sobre Jese Orlando Torres de Anda pueden comunicarse directamente a los números 844 114 0386 y 844 608 9700, o enviar un mensaje al buzón oficial de la Comisión.
Este reporte se suma a los esfuerzos que realizan diversas instancias en Saltillo y Coahuila para atender casos de personas no localizadas. Hasta el momento, la investigación permanece abierta, y las autoridades continúan recopilando datos que puedan permitir ubicar al joven. La Comisión de Búsqueda enfatiza que incluso la información más mínima puede resultar determinante para su pronta localización.
Jese Orlando Torres de Anda sigue siendo buscado activamente, y las autoridades invitan a la comunidad a mantenerse alerta y colaborar con cualquier información que pueda contribuir a esclarecer su paradero.