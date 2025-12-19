Activan búsqueda de joven desaparecido en Saltillo, autoridades piden apoyo

La Comisión de Búsqueda de Personas de Coahuila emitió un llamado a la ciudadanía para localizar a Jese Orlando Torres de Anda, de 21 años, quien fue visto por última vez en Saltillo el 15 de diciembre de 2025. La institución hizo un llamado a quienes tengan información sobre su paradero a comunicarse de inmediato a los teléfonos oficiales o mediante mensajes directos en redes sociales.

Según la ficha emitida por la Comisión, Jese Orlando Torres de Anda mide 1.70 metros, tiene complexión mediana y tez aperlada. Su cabello es corto y negro, mientras que sus ojos son medianos y del mismo color. Presenta nariz recta y labios gruesos, además de algunas señas particulares que podrían facilitar su identificación: un lunar en la mejilla izquierda y un tatuaje en el rostro, del lado derecho, con la figura de una cruz.

