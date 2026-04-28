PRI registra candidatos a diputaciones locales en Saltillo y Ramos Arizpe

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Saltillo
/ 28 abril 2026
    PRI registra candidatos a diputaciones locales en Saltillo y Ramos Arizpe
    Los candidatos priistas se inscribieron este martes ante la autoridad electoral en la Región Sureste. Especial

El tricolor enlista a sus candidatos por los distritos del sureste de Coahuila

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) formalizó este martes el registro de sus candidatas, candidatos y suplentes a diputaciones locales por los distritos XII, XIII, XIV, XV y XVI, ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), en el arranque del proceso rumbo a la elección local.

Durante la jornada, y en cumplimiento de los plazos establecidos por la autoridad electoral, militantes, simpatizantes y representantes de distintos sectores y organizaciones acompañaron a los aspirantes priistas durante sus registros.

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Por el Distrito XII quedó registrado José María Morales Padilla como candidato propietario, con Everardo Durán Flores como suplente.

En el Distrito XIII se registró Luz Elena Morales Núñez, acompañada por Tatiana Villarreal como suplente.

$!José María Morales es el candidato del PRI por el Distrito XII.
José María Morales es el candidato del PRI por el Distrito XII. Especial

Para el Distrito XIV fue inscrita María del Mar Arroyo Peart, con Coco Guevara como suplente.

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En el Distrito XV se registró Julián Eduardo Medrano Aguirre, acompañado por Diego Fuentes como suplente.

Mientras que en el Distrito XVI quedó formalizada la candidatura de Álvaro Moreira Valdés, con Mario Hernández como suplente.

$!Por el distrito XIII, Luz Elena Morales será la abanderada del tricolor.
Por el distrito XIII, Luz Elena Morales será la abanderada del tricolor. Especial

Durante los registros, dirigentes y simpatizantes destacaron que el PRI presenta perfiles con experiencia, trayectoria política y compromiso ciudadano para competir en el actual proceso electoral.

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El partido señaló que con estos registros da continuidad a su ruta rumbo a la elección de diputaciones locales, en un contexto en el que Coahuila mantiene una intensa actividad electoral.

Asimismo, el PRI reiteró que continuará con las actividades contempladas en el calendario electoral vigente, como parte de la preparación para la campaña y la jornada comicial.

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