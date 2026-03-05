¡A sacar el paraguas! Pronostican fuertes lluvias... y hasta torbellinos en la Región Norte de Coahuila

Coahuila
/ 5 marzo 2026
    ¡A sacar el paraguas! Pronostican fuertes lluvias... y hasta torbellinos en la Región Norte de Coahuila
    La tarde de este jueves una ligera llovizna sorprendió a los saltillenses. FRANCISCO MUÑIZ

Los vientos, según Protección Civil del Estado, podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila, alertó sobre condiciones meteorológicas inestables que podrían registrarse en distintas regiones del Estado debido a la presencia de una línea seca que interactúa con otros sistemas atmosféricos.

De acuerdo con el reporte, este fenómeno favorecerá un incremento en la nubosidad, con cielo de medio nublado a nublado y la probabilidad de lluvias puntualmente fuertes, las cuales podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas e incluso caída de granizo en algunas zonas.

TE PUEDE INTERESAR: Fortalecerá Saltillo lazos con Texas en gira de desarrollo económico y turismo

Las autoridades también advirtieron que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora, situación que podría propiciar la formación de torbellinos, principalmente en la Región Noreste de la entidad.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones preventivas para evitar riesgos ante las condiciones climáticas previstas.

RECOMENDACIONES

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico general para Coahuila es el siguiente:

◉ Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm.

◉ Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en algunas regiones del estado.

◉ Vientos con rachas de 60 a 80 km/h y posibles torbellinos, lo que podría provocar caída de árboles, postes y estructuras ligeras, así como afectaciones en anuncios espectaculares y objetos mal asegurados.

$!Debido a la sorpresiva lluvia, los puesteros del mercado de la Bellavista tuvieron que levantar su mercancía.
Debido a la sorpresiva lluvia, los puesteros del mercado de la Bellavista tuvieron que levantar su mercancía. FRANCISCO MUÑIZ

Ante estas condiciones, se exhorta a la población a extremar precauciones y seguir las siguientes recomendaciones:

RECOMENDACIONES ANTE LA LLUVIA Y VIENTOS FUERTES

◉ Asegurar techos, láminas, lonas y objetos que puedan desprenderse por la acción del viento.

◉ Retirar macetas, muebles y objetos en balcones, azoteas o patios que puedan caer o ser proyectados.

◉ Evitar estacionar vehículos bajo árboles, postes o estructuras inestables.

◉ Manejar con precaución, ya que la lluvia puede reducir la visibilidad y el viento desestabilizar los vehículos.

◉ Durante tormentas eléctricas, evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas.

◉ En caso de torbellinos o remolinos, resguardarse en un lugar seguro, preferentemente en la planta baja de una construcción sólida y en una habitación sin ventanas.

◉ Mantenerse atento a los avisos meteorológicos y a las indicaciones de las autoridades.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas y continuará informando oportunamente a la población.

En caso de emergencia, llama al 911.

