¡A sacar el paraguas! Pronostican fuertes lluvias... y hasta torbellinos en la Región Norte de Coahuila

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila, alertó sobre condiciones meteorológicas inestables que podrían registrarse en distintas regiones del Estado debido a la presencia de una línea seca que interactúa con otros sistemas atmosféricos.

De acuerdo con el reporte, este fenómeno favorecerá un incremento en la nubosidad, con cielo de medio nublado a nublado y la probabilidad de lluvias puntualmente fuertes, las cuales podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas e incluso caída de granizo en algunas zonas.

Las autoridades también advirtieron que se esperan rachas de viento que podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora, situación que podría propiciar la formación de torbellinos, principalmente en la Región Noreste de la entidad.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones preventivas para evitar riesgos ante las condiciones climáticas previstas.

RECOMENDACIONES

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico general para Coahuila es el siguiente:

◉ Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm.

◉ Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en algunas regiones del estado.

◉ Vientos con rachas de 60 a 80 km/h y posibles torbellinos, lo que podría provocar caída de árboles, postes y estructuras ligeras, así como afectaciones en anuncios espectaculares y objetos mal asegurados.