A siete años de la propuesta, crímenes de odio siguen pendientes de tipificación en Coahuila: Comunidad San Aelredo

Coahuila
/ 10 febrero 2026
Desde 2019, la organización entregó al Congreso del Estado su propuesta para tipificar crímenes

En busca de informar a la ciudadanía y generar empatía sobre la propuesta de tipificación de crímenes de odio en Coahuila, la organización Comunidad San Aelredo dio a conocer que realizarán una serie de foros donde explicarán los motivos por los cuales la insistencia de este acto legislativo es permanente.

Fue desde el 2019, cuando la organización entregó a representantes del Congreso del Estado su propuesta para la Tipificación de Crímenes de Odio, por casos de Transfeminicidio, Transhomicidio, y cualquier otro crimen que prive de la vida a personas de la comunidad LGBTTTIQA+.

De acuerdo con la organización, a siete años de la petición siguen trabajando para que dicha ley que pretende adicionar al Código Penal de Coahuila este tipo de crímenes se convierta en una realidad.

“Aun tenemos temas pendientes para armonizar una ley más justa, que garantice seguridad y no repetición de los hechos”, dice la organización.

Para ampliar la insistencia, la organización convocó a la sociedad en general a participar en una serie de foros informativos, donde se pretende generar un diálogo con empatía y poner de nuevo el tema sobre la mesa.

“La idea de estos foros es dar una información amplia y confiable sobre del porque el interés de incluir esta tipificación en nuestras leyes, ya que es un trabajo en conjunto con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio a personas LGBTIQ+ en México”, indicaron.

El primer foro, se realizará el próximo 14 de febrero en las instalaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila, y el mismo ejercicio, se programará posteriormente para ciudades como Saltillo, Múzquiz y Monclova, buscando ampliar el ejercicio de forma regional.

“Con estas acciones esperemos que se pueda lograr sensibilizar en este tema pendiente en la armonización de las leyes en Coahuila”, dice la organización.

Temas


colectivo LGBT
LGBTTTIQ+

Localizaciones


Saltillo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

