A siete años de la propuesta, crímenes de odio siguen pendientes de tipificación en Coahuila: Comunidad San Aelredo

En busca de informar a la ciudadanía y generar empatía sobre la propuesta de tipificación de crímenes de odio en Coahuila, la organización Comunidad San Aelredo dio a conocer que realizarán una serie de foros donde explicarán los motivos por los cuales la insistencia de este acto legislativo es permanente.

Fue desde el 2019, cuando la organización entregó a representantes del Congreso del Estado su propuesta para la Tipificación de Crímenes de Odio, por casos de Transfeminicidio, Transhomicidio, y cualquier otro crimen que prive de la vida a personas de la comunidad LGBTTTIQA+.

De acuerdo con la organización, a siete años de la petición siguen trabajando para que dicha ley que pretende adicionar al Código Penal de Coahuila este tipo de crímenes se convierta en una realidad.

“Aun tenemos temas pendientes para armonizar una ley más justa, que garantice seguridad y no repetición de los hechos”, dice la organización.

Para ampliar la insistencia, la organización convocó a la sociedad en general a participar en una serie de foros informativos, donde se pretende generar un diálogo con empatía y poner de nuevo el tema sobre la mesa.

“La idea de estos foros es dar una información amplia y confiable sobre del porque el interés de incluir esta tipificación en nuestras leyes, ya que es un trabajo en conjunto con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio a personas LGBTIQ+ en México”, indicaron.

El primer foro, se realizará el próximo 14 de febrero en las instalaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila, y el mismo ejercicio, se programará posteriormente para ciudades como Saltillo, Múzquiz y Monclova, buscando ampliar el ejercicio de forma regional.

“Con estas acciones esperemos que se pueda lograr sensibilizar en este tema pendiente en la armonización de las leyes en Coahuila”, dice la organización.