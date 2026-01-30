Reactivación de AHMSA requerirá estructura financiera sólida: Manolo Jiménez

Monclova
/ 30 enero 2026
    Reactivación de AHMSA requerirá estructura financiera sólida: Manolo Jiménez
    Manolo Jiménez Salinas informó sobre el avance del proceso jurídico y financiero de AHMSA. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El gobernador señala que no es viable cubrir todos los adeudos e inversiones de manera inmediata

MONCLOVA, COAH.- El proceso jurídico que mantiene en pausa a Altos Hornos de México (AHMSA) entró en una etapa clave con el avance de la subasta de la empresa, lo que abre la expectativa de una eventual reactivación productiva y laboral en la Región Centro del estado, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario estatal señaló que existen varias empresas privadas interesadas en participar en la subasta, lo que representa un primer paso relevante dentro del complejo proceso legal que enfrenta la siderúrgica. Subrayó que una de las condiciones fundamentales para los inversionistas es que su participación esté ligada a la reactivación de la planta.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: amparo del 31 de enero podría reabrir caso de Elisa Loyo tras 17 años

“Una de las reglas para quienes quieren jugar en la subasta es que entren con la intención de la reactivación”, afirmó Jiménez Salinas, al destacar que tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno Federal tienen como prioridad la recuperación del empleo.

Indicó que el objetivo principal es lograr la reincorporación del mayor número posible de trabajadores una vez que se reactive la operación de AHMSA, aunque reconoció que la magnitud de los adeudos acumulados obliga a diseñar una ruta financiera bien estructurada.

“Es prácticamente inviable cubrir desde el inicio el pago a trabajadores, proveeduría, adeudos con el Gobierno Federal e invertir al mismo tiempo para echar a andar la empresa; por eso debe existir una estructura financiera clara”, explicó.

AJUSTES DE GM NO DERIVARÁN EN DESPIDOS MASIVOS

En otro tema, el gobernador descartó que los recientes ajustes en empresas vinculadas a General Motors deriven en despidos masivos en Coahuila. Explicó que la situación responde a la eliminación de incentivos federales para vehículos eléctricos en Estados Unidos, lo que provocó una baja en la demanda y ajustes en la producción.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Coahuila entrega vehículos y equipo pericial a la Fiscalía Especializada en Mujeres y la Niñez

Detalló que esta situación generó la eliminación de turnos y afectaciones en la cadena de proveeduría, pero aseguró que el estado ha activado estrategias de recolocación laboral para atender los casos registrados.

“Estamos tomando cada empresa que tiene alguna baja de empleos y empezando la vinculación”, dijo, al destacar que trabajadores de GM participaron recientemente en una feria del empleo en Saltillo donde se ofertaron alrededor de 2 mil 600 vacantes.

Finalmente, Jiménez Salinas llamó a la población a informarse a través de fuentes oficiales para evitar desinformación y generar certidumbre. “En Coahuila hay estabilidad y cuando enfrentamos alguna adversidad, la enfrentamos juntos”, concluyó.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

