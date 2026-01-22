Detienen en Saltillo a jefe de narcodistribuidores

Martín “N”, alias “El Viejón”, considerado como uno de los principales narcodistribuidores del sur de Saltillo, fue detenido tras un operativo que implementó la Fiscalía General de la República (FGR).

Fue mediante una orden de cateo dentro de la carpeta de investigación FED/COAH/SALT/0000016/2026. La diligencia se realizó bajo la técnica de investigación 19/2026, autorizada por el juez de control José Daniel Olvera, por el delito contra la salud, previsto en el artículo 195 del Código Penal Federal.

El cateo se ejecutó este jueves a las 11:30 horas en un inmueble ubicado en la calle San Lorenzo, sin número, de la colonia Balcones de Bellavista. Dicha orden fue cumplimentada por el agente del ministerio de la subdelegación saltillo, con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial.

También se contó con personal pericial de la Fiscalía de Investigación Federal en el Estado de Coahuila, así como elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes brindaron seguridad perimetral. Durante la diligencia fue detenido en flagrancia Martín, alias “El viejón”.

Como resultado del cateo se aseguró el inmueble, así como diversos indicios: 72 gramos de mariguana, peso bruto, distribuidos en cinco bolsitas; 68 gramos de cristal, distribuidos en tres bolsitas; bolsitas tipo; dinero en efectivo; 274 gramos de mariguana; un kilogramo de cristal, peso bruto, y una báscula gramera digital.