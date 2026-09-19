Suman 185 beneficiarios de ‘Veamos la Discapacidad’ en Múzquiz; programa llegó a todas las regiones

MÚZQUIZ, COAH.- Con la entrega de apoyos en Múzquiz, el gobernador Manolo Jiménez Salinas concluyó la distribución estatal de las becas del programa “Veamos la Discapacidad”, mediante el cual personas con discapacidad de las cinco regiones de Coahuila reciben un apoyo económico de 10 mil pesos. Durante la jornada realizada en la Región Carbonífera se entregaron 185 tarjetas del programa, además de 96 aparatos funcionales, entre sillas de ruedas, PCI, PCA y bastones, así como 104 aparatos auditivos.

Jiménez Salinas informó que el estado destina más de 300 millones de pesos a programas dirigidos a personas con discapacidad. Señaló que estos recursos también permiten otorgar aparatos funcionales y auditivos para apoyar la movilidad y autonomía de los beneficiarios. “Con una inversión de 300 millones de pesos seguimos pa’ delante con el gran proyecto del DIF Coahuila ‘Veamos la Discapacidad’. En Múzquiz entregamos aparatos auditivos, sillas de ruedas, aparatos funcionales y becas para personas con discapacidad de la región Carbonífera. Con esta entrega ya cubrimos todas las regiones del estado. En Coahuila seguiremos con programas de impacto social”, destacó. La distribución de apoyos se realizó previamente en las regiones Sureste, Laguna, Centro-Desierto y Norte, por lo que la jornada en Múzquiz representó el cierre estatal del programa.

De acuerdo con la información proporcionada, las sillas de ruedas entregadas tienen un valor aproximado de entre 15 mil y 20 mil pesos, mientras que los aparatos auditivos representan un costo estimado de entre 7 mil y 11 mil pesos por pieza. El gobernador señaló que las acciones se desarrollan mediante la coordinación del Gobierno del Estado, DIF Coahuila, los sistemas DIF municipales y Mejora Coahuila, organismo que acerca programas sociales a colonias, barrios y ejidos de los 38 municipios. La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, informó que, además de las becas y apoyos funcionales, el organismo mantiene programas de atención médica para personas con discapacidad que no cuentan con seguridad social, así como jornadas de cirugía de cataratas. Agregó que en aproximadamente mes y medio se prevé poner en funcionamiento el Centro de Rehabilitación Integral (CERI) de Nueva Rosita, que ofrecerá servicios de diagnóstico, rehabilitación y terapias para niñas y niños de la Región Carbonífera.

Por su parte, la alcaldesa de Múzquiz, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, destacó la coordinación entre los gobiernos municipal y estatal para atender a personas con discapacidad y sus familias. José Guadalupe Hernández Rodríguez, en representación de los beneficiarios, agradeció los apoyos otorgados por el Gobierno de Coahuila y señaló que representan un incentivo para las personas con discapacidad.