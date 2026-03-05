Abandono de propiedades y baja actividad del Paseo Colón frenan recuperación del Centro de Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 5 marzo 2026
    Abandono de propiedades y baja actividad del Paseo Colón frenan recuperación del Centro de Torreón
    Alrededor de 500 inmuebles permanecen deshabitados en el Centro Histórico de Torreón, situación que empresarios consideran uno de los principales retos para reactivar la actividad económica SANDRA GÓMEZ

Empresarios confían en que proyectos como la construcción de un centro de justicia puedan detonar nuevos servicios, comercio y vivienda en el Centro Histórico, lo que contribuiría a su reactivación económica

TORREÓN, COAH.- El abandono de propiedades en el Paseo Morelos y la escasa actividad comercial continúan representando uno de los retos más importantes en el Centro Histórico de la ciudad, donde se calcula que alrededor de 500 inmuebles permanecen deshabitados desde hace años.

Rodolfo Silva, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, comentó que este asunto fue tratado recientemente en una reunión con la participación del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan), donde se presentó un análisis sobre la situación actual del primer cuadro de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila destaca por decisiones pioneras para proteger los derechos de las mujeres, dice Yezca Garza

En dicho encuentro, se resaltó la intervención de miembros del Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera, quienes están colaborando en la revisión de proyectos y en la elaboración de propuestas para mejorar la imagen urbana del centro.

Desde el ámbito inmobiliario, se exhortó a los dueños de propiedades ubicadas en el primer cuadro a sumarse a labores de mantenimiento y embellecimiento de sus bienes, con la finalidad de aportar a la recuperación de la zona.

No obstante, empresarios admitieron que la realidad aún muestra un centro con baja actividad, donde el cierre de negocios continúa y cada vez hay más locales vacíos.

Según datos de la Cámara de la Propiedad Urbana, desde hace años se mantiene un registro cercano a las 500 propiedades sin uso en el área, cifra que incluso podría haber aumentado con el paso del tiempo, ya sea por locales en renta o viviendas que siguen desocupadas.

“El abandono del Centro Histórico no es un fenómeno reciente. Desde la Cámara hemos dado seguimiento a este problema por aproximadamente 15 años”.

$!Integrantes del sector empresarial y especialistas en planeación urbana analizan propuestas para mejorar la imagen del Paseo Morelos y otras zonas del centro, con el objetivo de atraer inversiones y recuperar espacios actualmente abandonados.
Integrantes del sector empresarial y especialistas en planeación urbana analizan propuestas para mejorar la imagen del Paseo Morelos y otras zonas del centro, con el objetivo de atraer inversiones y recuperar espacios actualmente abandonados. SANDRA GÓMEZ

Sin embargo, hay expectativas positivas en torno a ciertos proyectos que podrían detonar la recuperación económica de la zona, como la construcción de un centro de justicia que, según se menciona, podría impulsar el movimiento de servicios, vivienda y comercio en el sector.

Los empresarios señalaron que mantienen comunicación constante con especialistas y autoridades municipales involucradas en este proyecto.

Aunque reconocen que la recuperación del Centro Histórico será un proceso gradual, consideran que los proyectos en desarrollo generan la esperanza de que la zona vuelva a tener mayor actividad económica en los próximos años.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


comercio
empresarios

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los 10 puntos de la reforma electoral

Los 10 puntos de la reforma electoral
true

Por falta de denuncias liberan a ‘Lady Relojes’
true

POLITICÓN: ‘Lady Relojes’, el escándalo de la estafa en Saltillo podría ocultar delitos mayores
Autoridades municipales informaron que continúan en análisis los puntos donde podrían construirse nuevos cruces ferroviarios en la ciudad.

Analizan viabilidad de puentes vehiculares ante llegada del tren a Saltillo
La moción de la defensa de Flores tiene la misma estructura que la de Maduro e incluye una declaración jurada de ésta, en la que afirma que no puede costear su propia defensa.

Esposa de Maduro pide anular cargos en EU por bloqueo de defensa
El DB llega procedente de Arcángeles de Puebla para reforzar la secundaria del equipo.

Dinos de Saltillo anuncia al defensivo Patricio Garza como nuevo refuerzo
El ejército estadounidense está ayudando a Ecuador a planificar una serie de redadas contra las violentas bandas de narcotraficantes del país sudamericano.

Por qué Ecuador pidió ayuda al ejército de EU en su lucha contra el narcotráfico
Carta entregada al jefe de la aldea de Woro, en el norte de Nigeria, en la que representantes del grupo terrorista nigeriano Boko Haram exigen una “reunión secreta” y el derecho a predicar en la aldea, de mayoría musulmana.

El costo mortal de la falta de acción del ejército de Nigeria