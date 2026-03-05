Abandono de propiedades y baja actividad del Paseo Colón frenan recuperación del Centro de Torreón

TORREÓN, COAH.- El abandono de propiedades en el Paseo Morelos y la escasa actividad comercial continúan representando uno de los retos más importantes en el Centro Histórico de la ciudad, donde se calcula que alrededor de 500 inmuebles permanecen deshabitados desde hace años.

Rodolfo Silva, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, comentó que este asunto fue tratado recientemente en una reunión con la participación del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan), donde se presentó un análisis sobre la situación actual del primer cuadro de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila destaca por decisiones pioneras para proteger los derechos de las mujeres, dice Yezca Garza

En dicho encuentro, se resaltó la intervención de miembros del Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera, quienes están colaborando en la revisión de proyectos y en la elaboración de propuestas para mejorar la imagen urbana del centro.

Desde el ámbito inmobiliario, se exhortó a los dueños de propiedades ubicadas en el primer cuadro a sumarse a labores de mantenimiento y embellecimiento de sus bienes, con la finalidad de aportar a la recuperación de la zona.

No obstante, empresarios admitieron que la realidad aún muestra un centro con baja actividad, donde el cierre de negocios continúa y cada vez hay más locales vacíos.

Según datos de la Cámara de la Propiedad Urbana, desde hace años se mantiene un registro cercano a las 500 propiedades sin uso en el área, cifra que incluso podría haber aumentado con el paso del tiempo, ya sea por locales en renta o viviendas que siguen desocupadas.

“El abandono del Centro Histórico no es un fenómeno reciente. Desde la Cámara hemos dado seguimiento a este problema por aproximadamente 15 años”.