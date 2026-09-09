Abastecen de agua a tres planteles educativos de Sabinas, Coahuila

SABINAS, COAH.- El Gobierno Municipal de Sabinas, en coordinación con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMARC), implementó un operativo de abastecimiento de agua mediante camiones cisterna en tres planteles educativos del municipio. Las acciones se realizaron en la Escuela Primaria Eduardo E. Parish, la Escuela Secundaria Francisco Murguía y el CBTis 20, luego de que directivos de las instituciones solicitaran apoyo para garantizar el suministro del vital líquido.

El presidente municipal, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, instruyó la movilización de las unidades para abastecer cisternas y tinacos de los planteles, con el propósito de mantener en funcionamiento los servicios sanitarios y realizar las labores básicas de limpieza. El Ayuntamiento informó que el alcalde mantendrá, junto con el SIMARC, un monitoreo del suministro de agua en las instituciones educativas para atender las solicitudes de abastecimiento que se presenten.

De acuerdo con la administración municipal, estas acciones buscan contribuir a mantener en condiciones funcionales los planteles y respaldar el desarrollo de las actividades escolares, así como las condiciones de higiene de estudiantes y personal docente. El Gobierno Municipal y el SIMARC señalaron que continuarán atendiendo las necesidades de abastecimiento de agua en las escuelas del municipio.

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