Abastecen de agua a tres planteles educativos de Sabinas, Coahuila

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    Abastecen de agua a tres planteles educativos de Sabinas, Coahuila
    El agua abastecida permitirá mantener en funcionamiento sanitarios y labores de limpieza. CORTESÍA

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento participa con camiones cisterna en el suministro a los planteles

SABINAS, COAH.- El Gobierno Municipal de Sabinas, en coordinación con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMARC), implementó un operativo de abastecimiento de agua mediante camiones cisterna en tres planteles educativos del municipio.

Las acciones se realizaron en la Escuela Primaria Eduardo E. Parish, la Escuela Secundaria Francisco Murguía y el CBTis 20, luego de que directivos de las instituciones solicitaran apoyo para garantizar el suministro del vital líquido.

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El presidente municipal, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, instruyó la movilización de las unidades para abastecer cisternas y tinacos de los planteles, con el propósito de mantener en funcionamiento los servicios sanitarios y realizar las labores básicas de limpieza.

El Ayuntamiento informó que el alcalde mantendrá, junto con el SIMARC, un monitoreo del suministro de agua en las instituciones educativas para atender las solicitudes de abastecimiento que se presenten.

$!El Ayuntamiento mantendrá monitoreo del suministro de agua en las instituciones educativas.
El Ayuntamiento mantendrá monitoreo del suministro de agua en las instituciones educativas. CORTESÍA

De acuerdo con la administración municipal, estas acciones buscan contribuir a mantener en condiciones funcionales los planteles y respaldar el desarrollo de las actividades escolares, así como las condiciones de higiene de estudiantes y personal docente.

El Gobierno Municipal y el SIMARC señalaron que continuarán atendiendo las necesidades de abastecimiento de agua en las escuelas del municipio.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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