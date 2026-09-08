Crisis hídrica en Sabinas amenaza con ‘aguar’ la Gran Cabalgata del 12 de septiembre

El reclamo ocurre en uno de los momentos de mayor concentración social para Sabinas en la víspera de la tradicional Cabalgata, que reúne a miles de participantes y visitantes y que podría convertirse ahora en escaparate para una demanda que ha escalado durante los últimos días: contar con un suministro regular de agua potable.

SABINAS, COAH.- El desabasto de agua potable amenaza con “aguar” la Gran Cabalgata de Sabinas 2026, luego de que la falta de suministro en distintos sectores del municipio detonara cada vez más la inconformidad ciudadana y una convocatoria para realizar una protesta silenciosa durante el tradicional recorrido del próximo sábado 12 de septiembre.

La convocatoria que circula en redes sociales plantea una manifestación pacífica, mediante carteles con mensajes alusivos a la falta de agua. Hasta ahora, la información disponible no confirma un llamado formal a suspender o impedir la cabalgata; el planteamiento ciudadano consiste en aprovechar la concentración para hacer visible el problema.

“Este sábado 12 de septiembre de 2026, ¡únete a la protesta! La Cabalgata es el escenario perfecto para que nos presten atención ante la problemática del agua. Únete y lleva tu cartel en grande con el mensaje: ‘No hay agua en Sabinas’. Unidos somos más fuertes. En esta cabalgata no hay nada que festejar; usémosla para protestar. Ayuda a compartir esta convocatoria en diferentes grupos para que más gente lo sepa”, dice una de las muchas publicaciones que se han viralizado entre la población sabinense.

Ante la vehemente inconformidad popular por la problemática de abastecimiento de agua potable que afecta a distintos sectores de Sabinas, autoridades estatales y municipales han establecido acciones emergentes para tratar de recuperar el suministro y trabajan a marchas forzadas para “enfriar” un poco la intensidad de la inconformidad popular.

Este martes, durante una rueda de prensa convocada “de urgencia”, el alcalde de Sabinas, José Feliciano Díaz Iribarren, estuvo acompañado por el recién estrenado gerente del Simarc (Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de la Región Carbonífera) Carlos García Vega, y el subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández, quienes explicaron las medidas que se tomarán en los próximos días para mejorar el suministro de agua.

Como respuesta inmediata, Simarc mantiene un operativo de distribución mediante pipas. Información difundida en los últimos días señala que se movilizan alrededor de 500 mil litros de agua potable diariamente para atender colonias, escuelas y otros puntos prioritarios afectados por la reducción del suministro.

Paralelamente, el organismo inició trabajos para fortalecer la disponibilidad del recurso. En el sector Flores Magón se contempla una inversión cercana a 4 millones de pesos para incorporar tres nuevos pozos. Uno de los pozos existentes en la zona ya no cuenta con agua, mientras otro se encuentra en proceso de rehabilitación para conectarlo nuevamente a la red; además, se trabaja en nuevas perforaciones.

A estas acciones se suma una ampliación de aproximadamente 5 kilómetros de la red de agua potable desde Vista Hermosa hacia sectores como Los Montes, La Joya, La Retama, Manzanos y Sabinas 50. El proyecto registra un avance cercano al 40% y busca mejorar la presión y distribución para más de mil familias.

La escasez de agua ha sido atribuida por autoridades al agotamiento de pozos, los bajos niveles de agua derivados de la sequía y el incremento del consumo provocado por las altas temperaturas.

El problema, sin embargo, ya tiene una dimensión social que trasciende la operación del sistema de agua. Mientras las autoridades aseguran que trabajan en soluciones, habitantes afectados demandan resultados inmediatos y han comenzado a utilizar redes sociales y espacios públicos para presionar por una respuesta.