Abre IEC convocatorias para Asuntos Jurídicos y Oficialía Electoral; registro cierra el 9 de octubre
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El Consejo General del organismo aprobó las bases para elegir a dos de sus titulares ejecutivos; en la misma sesión rechazaron la propuesta para la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión al no alcanzar la mayoría de votos
El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) emitió la convocatoria pública abierta para la designación de las personas titulares de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y de la Oficialía Electoral, luego de que el Consejo General aprobara los acuerdos correspondientes durante la sesión ordinaria de este miércoles 30 de septiembre.
Las personas interesadas en participar tendrán hasta el 9 de octubre para registrarse. El resto de los requisitos, la documentación necesaria y las fases del proceso de selección y designación pueden consultarse en el sitio oficial del organismo electoral.
Quien ocupe la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos será responsable de brindar sustento legal a los actos y resoluciones del Instituto, coadyuvar en su defensa jurídica y realizar estudios analíticos.
Para ocupar el cargo se requiere título de estudios superiores en Derecho y al menos cinco años de experiencia profesional comprobable en algún órgano o tribunal electoral.
En el caso de la Oficialía Electoral, su titularidad tiene entre sus funciones constatar, dentro y fuera de los procesos electorales locales, actos y hechos que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral, además de certificar elementos relacionados con posibles infracciones a la legislación electoral para evitar que se pierdan o alteren.
Las personas interesadas deberán contar con título de estudios superiores en áreas jurídicas o afines y acreditar al menos tres años de experiencia en algún órgano o tribunal electoral.
EVALUACIÓN DE PLATAFORMA “CONÓCELES”
Durante la misma sesión fue presentado el informe final sobre la plataforma “Candidatas y Candidatos, Conóceles” correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026. La evaluación analizó rubros como identidad, propuestas políticas, trayectoria, formación académica e historial laboral.
El documento reportó un cumplimiento del 99.74 por ciento en el indicador cuantitativo de captura y un 81.84 por ciento en el cualitativo. Al respecto, el IEC señaló que este diagnóstico representa un insumo para continuar mejorando los mecanismos de transparencia y facilitar información a la ciudadanía.
RECHAZAN PROPUESTA PARA PARIDAD E INCLUSIÓN
En otro punto del orden del día, el Consejo General sometió a consideración el proyecto de acuerdo relativo a la designación de la persona titular de la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión.
La propuesta no alcanzó la mayoría requerida, por lo que el proyecto no fue aprobado.
Durante la Sesión Ordinaria también fueron presentados los informes sobre las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral, así como el referente a las actividades y al seguimiento de la coordinación y vinculación con el Instituto Nacional Electoral (INE).