Abre IEC convocatorias para Asuntos Jurídicos y Oficialía Electoral; registro cierra el 9 de octubre

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) emitió la convocatoria pública abierta para la designación de las personas titulares de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y de la Oficialía Electoral, luego de que el Consejo General aprobara los acuerdos correspondientes durante la sesión ordinaria de este miércoles 30 de septiembre. Las personas interesadas en participar tendrán hasta el 9 de octubre para registrarse. El resto de los requisitos, la documentación necesaria y las fases del proceso de selección y designación pueden consultarse en el sitio oficial del organismo electoral.

Quien ocupe la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos será responsable de brindar sustento legal a los actos y resoluciones del Instituto, coadyuvar en su defensa jurídica y realizar estudios analíticos. Para ocupar el cargo se requiere título de estudios superiores en Derecho y al menos cinco años de experiencia profesional comprobable en algún órgano o tribunal electoral. En el caso de la Oficialía Electoral, su titularidad tiene entre sus funciones constatar, dentro y fuera de los procesos electorales locales, actos y hechos que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral, además de certificar elementos relacionados con posibles infracciones a la legislación electoral para evitar que se pierdan o alteren. Las personas interesadas deberán contar con título de estudios superiores en áreas jurídicas o afines y acreditar al menos tres años de experiencia en algún órgano o tribunal electoral. EVALUACIÓN DE PLATAFORMA “CONÓCELES” Durante la misma sesión fue presentado el informe final sobre la plataforma “Candidatas y Candidatos, Conóceles” correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026. La evaluación analizó rubros como identidad, propuestas políticas, trayectoria, formación académica e historial laboral.

El documento reportó un cumplimiento del 99.74 por ciento en el indicador cuantitativo de captura y un 81.84 por ciento en el cualitativo. Al respecto, el IEC señaló que este diagnóstico representa un insumo para continuar mejorando los mecanismos de transparencia y facilitar información a la ciudadanía. RECHAZAN PROPUESTA PARA PARIDAD E INCLUSIÓN En otro punto del orden del día, el Consejo General sometió a consideración el proyecto de acuerdo relativo a la designación de la persona titular de la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión. La propuesta no alcanzó la mayoría requerida, por lo que el proyecto no fue aprobado. Durante la Sesión Ordinaria también fueron presentados los informes sobre las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral, así como el referente a las actividades y al seguimiento de la coordinación y vinculación con el Instituto Nacional Electoral (INE).