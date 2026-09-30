Devuelve Tribunal Electoral Federal la curul a Tony Flores en el Congreso de Coahuila

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    Devuelve Tribunal Electoral Federal la curul a Tony Flores en el Congreso de Coahuila
    El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió a favor del legislador petista Antonio Flores Guerra para retomar su curul en el Congreso de Coahuila. HÉCTOR GARCÍA

Durante la sesión de este 30 de septiembre, el TEPJF revocó parcialmente el fallo de la Sala Regional Monterrey y determinó que la suplencia de Fernando Rodríguez concluyó al iniciar septiembre; magistrados dan luz verde al regreso del legislador del PT

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó parcialmente la sentencia de la Sala Regional Monterrey y determinó que la suplencia de Fernando Rodríguez González concluyó con el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de Coahuila, por lo que Antonio Flores Guerra queda habilitado para ejercer la diputación por el Partido del Trabajo (PT).

Durante la sesión de este miércoles 30 de septiembre, al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-364/2026, las magistraturas determinaron que Rodríguez González podía ocupar la curul durante el receso legislativo de julio y agosto, pero que la suplencia no podía extenderse al periodo ordinario iniciado en septiembre.

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La controversia surgió a partir de la interpretación del artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, específicamente sobre el alcance de la frase que establece que la suplencia se mantiene “hasta el período ordinario inmediato”.

La Sala Superior consideró que esta expresión establece un límite temporal para la sustitución y que extenderla al siguiente periodo ordinario rompería el vínculo entre las inasistencias que dieron origen al llamado del suplente y el periodo en que debía mantenerse la suplencia. El expediente oficial identifica a Antonio Flores Guerra como actor y a la Sala Regional Monterrey como autoridad responsable.

El pleno aprobó la propuesta presentada por el magistrado Felipe Fuentes Barrera. Sin embargo, la magistrada Claudia Valle anunció un voto concurrente al manifestar diferencias sobre la procedencia del asunto, argumentando que la Sala Regional Monterrey debió considerar un cambio de situación jurídica ocurrido un día antes de su fallo, cuando el propio Congreso local ya había convocado al legislador propietario.

“Desde mi perspectiva, la Sala Regional responsable dejó de pronunciarse sobre la actualización de un cambio de situación jurídica que había operado un día anterior a la fecha en que decidió este recurso”, señaló Valle al explicar por qué coincidía con el sentido de la resolución, pero no con todas sus consideraciones.

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El pleno aprobó el proyecto presentado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, con el que se revocó parcialmente la sentencia impugnada.

La resolución se da después de que, el pasado 22 de septiembre, Fernando Rodríguez González señalara una presunta intervención del dirigente estatal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, en el litigio relacionado con la diputación.

En aquella ocasión, Rodríguez afirmó que Mejía Berdeja había acudido a la Ciudad de México con la intención de reunirse con el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. También mostró un video que, según dijo, correspondía a la coordinación de la llegada del dirigente petista al Tribunal Electoral y relacionó esa visita con el proceso que se encontraba pendiente de resolución.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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