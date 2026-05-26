Abre IMSS Coahuila inscripciones para curso vacacional infantil

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    Abre IMSS Coahuila inscripciones para curso vacacional infantil
    Los cursos buscan fomentar convivencia, creatividad y desarrollo de habilidades desde temprana edad. CORTESÍA

Habrá actividades deportivas, artísticas y recreativas en Saltillo, Monclova, Sabinas y Piedras Negras para menores de entre 6 y 15 años

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila abrió las inscripciones para el Curso Vacacional Recreativo 2026, que se llevará a cabo del 20 de julio al 14 de agosto en los Centros de Seguridad Social de Saltillo, Monclova, Sabinas y Piedras Negras.

Las actividades estarán dirigidas a niñas y niños de entre 6 y 15 años, tanto derechohabientes como población en general, informó Sandra Alvizo Ovalle, jefa del departamento de Prestaciones Sociales de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales.

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El programa contempla actividades deportivas, recreativas, artísticas y de aprendizaje, entre ellas natación, futbol, artes, dibujo, baile moderno, teatro y excursiones.

La funcionaria señaló que estos cursos forman parte de las acciones del IMSS para promover desde temprana edad la activación física, la convivencia, la creatividad y el trabajo en equipo, además de fortalecer habilidades motoras y cognitivas.

$!Niñas y niños participarán en actividades deportivas, artísticas y recreativas durante el periodo vacacional.
Niñas y niños participarán en actividades deportivas, artísticas y recreativas durante el periodo vacacional. CORTESÍA

Entre los requisitos para la inscripción se solicita carta de buena salud, acta de nacimiento, cartilla nacional de salud y CURP del menor, además de identificación oficial del padre o tutor y comprobante de domicilio.

Las cuotas de recuperación oscilan entre 800 y mil pesos, dependiendo de la sede. En Monclova y Saltillo las actividades se desarrollarán de 15:00 a 19:00 horas; en Piedras Negras de 16:00 a 20:00 horas y en Sabinas de 09:00 a 13:00 horas.

El IMSS puso a disposición los teléfonos 844 412 82 33 para Saltillo, 878 210 35 03 en Piedras Negras, 866 172 38 49 en Monclova y 861 135 30 28 en Sabinas para solicitar informes sobre actividades y proceso de inscripción.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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