Llaman en Ramos Arizpe a reforzar cuidados alimentarios para evitar males gastrointestinales

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    Llaman en Ramos Arizpe a reforzar cuidados alimentarios para evitar males gastrointestinales
    Comer en la calle representa un riesgo para la salud; evite riesgos . CORTESÍA

Autoridades recomiendan higiene, hidratación y manejo adecuado de productos perecederos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante de las temperaturas registrado en la región, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe exhortó a la población a fortalecer las medidas de prevención para evitar afecciones gastrointestinales asociadas al consumo de alimentos contaminados o en proceso de descomposición.

Las autoridades señalaron que durante la temporada de calor se incrementa la proliferación de bacterias y microorganismos que pueden provocar problemas de salud como diarrea, vómito, dolor abdominal e infecciones intestinales, afectaciones que suelen presentarse con mayor frecuencia en niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/refuerzan-vigilancia-coordinada-para-preservar-la-tranquilidad-en-ramos-arizpe-OO20959896

Por ello, se hizo un llamado a mantener prácticas adecuadas de higiene tanto en los hogares como en establecimientos dedicados a la preparación y venta de comida, a fin de reducir riesgos sanitarios y proteger el bienestar de las familias.

Entre las recomendaciones emitidas destacan el lavado frecuente de manos antes de manipular alimentos y después de utilizar el sanitario, consumir únicamente agua purificada o hervida y evitar la ingesta de productos expuestos por largos periodos al sol o comercializados en sitios que no cuenten con condiciones adecuadas de limpieza.

$!La hidratación constante y la atención médica oportuna son claves para proteger la salud durante la temporada de calor.
La hidratación constante y la atención médica oportuna son claves para proteger la salud durante la temporada de calor. CORTESÍA

Asimismo, se recomendó conservar correctamente carnes, lácteos y otros artículos perecederos mediante refrigeración, además de lavar y desinfectar frutas y verduras antes de su consumo.

Las autoridades también advirtieron sobre los riesgos de dejar comida preparada a temperatura ambiente durante varias horas, ya que el calor acelera su deterioro y favorece la aparición de microorganismos dañinos para la salud.

Otro de los llamados fue evitar la automedicación ante cualquier malestar y acudir a valoración médica cuando los síntomas persistan o se agraven, además de mantener una adecuada hidratación a lo largo del día para prevenir complicaciones relacionadas con las condiciones climáticas.

El Gobierno Municipal reiteró que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir enfermedades durante esta época del año, por lo que invitó a la ciudadanía a adoptar hábitos responsables que contribuyan al cuidado de la salud en el entorno familiar.

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