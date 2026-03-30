Abre INE nueva convocatoria para la presidencia del instituto; IEC define reglas para el PREP

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Coahuila
/ 30 marzo 2026
    Abre INE nueva convocatoria para la presidencia del instituto; IEC define reglas para el PREP
    El INE dio a conocer las reglas para los interesados a ocupar la presidencia de organismo electoral. HÉCTOR GARCÍA

Instituto Electoral de Coahuila se alista para elección de nuevo titular, a la par de diputados locales el 7 de junio.

El consejero del Instituto Electoral de Coahuila, (IEC), Óscar Daniel Rodríguez, indicó que, ante la finalización del periodo de la presidencia provisional, la cual se extendió luego de que en el proceso anterior ningún candidato obtuviera los votos suficientes, el INE lanzó una nueva convocatoria pública.

El proceso de selección para los interesados incluirá las siguientes etapas: registro de documentos, examen de conocimientos, elaboración de un ensayo y entrevista ante el Consejo General del INE.

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Sobre la elegibilidad, se aclaró que las actuales consejerías del Instituto no pueden participar en esta convocatoria, debido a que solo pueden ser electas para un cargo específico. No obstante, cualquier otro trabajador del Instituto o ciudadano interesado que cumpla con los requisitos legales podrá inscribirse en el proceso.

PREP EN ELECCIONES

Durante la sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) celebrada este 30 de marzo, se aprobaron acuerdos para la organización de la jornada electoral, destacando las reglas de operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el inicio de un nuevo proceso para elegir la presidencia definitiva del organismo.

El consejero Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, indicó que se determinó que la primera emisión de datos del Programa de Resultados Electorales Preeliminares de la jornada para elegir diputados locales, iniciará a las 18:30 horas.

Para garantizar un flujo constante de información, el sistema se refrescará 6 veces por hora, lo que permitirá actualizaciones aproximadamente cada 10 minutos. Se precisó que, debido al desfase de horario en la frontera, los datos provenientes de esa zona comenzarán a visualizarse en Saltillo desde las 16:00 horas.

NUEVOS LINEAMIENTOS PARA CANDIDATURAS

En respuesta a las reformas legales del pasado agosto, el Consejo aprobó actualizaciones en los lineamientos para el registro de candidaturas. Estas modificaciones incluyen protocolos específicos para la protección de mujeres y grupos históricamente vulnerables, además de la actualización de la iniciativa “10 de 10”.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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