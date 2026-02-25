Adiós al PREP... Reforma Electoral de Sheinbaum propone que conteo oficial comience desde el día de la elección

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el PREP dejaría de ser necesario si el cómputo distrital comienza el domingo por la noche. “Si tú empiezas en la noche del día de la elección (...) ya con el conteo distrital, tendrás resultados al siguiente día; no te tienes que esperar al miércoles” , afirmó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , propuso modificar de manera significativa el modelo de resultados electorales al plantear la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el inicio del conteo oficial desde la misma noche de la jornada electoral. La iniciativa forma parte de su proyecto de Reforma Electoral , que busca reducir costos y acelerar la certeza de los resultados.

Actualmente, tras la votación dominical, el conteo oficial inicia hasta el miércoles siguiente, cuando se abren paquetes electorales en caso de inconsistencias. La propuesta presidencial modificaría este calendario para que el proceso legal arranque de inmediato, lo que, según el gobierno, permitiría resultados definitivos en menor tiempo.

CAMBIO EN LOS TIEMPOS DEL CONTEO ELECTORAL

El PREP, operado por el Instituto Nacional Electoral, difunde resultados preliminares la misma noche de la elección a partir de la digitalización de actas. Sin embargo, no tiene efectos jurídicos, ya que los resultados oficiales se determinan en los cómputos distritales posteriores.

Sheinbaum argumentó que concentrar los esfuerzos en el conteo distrital desde el primer momento permitiría mayor certeza. “Disminuye recursos y da certeza al final porque ya es el conteo final”, sostuvo al explicar que el PREP representa un gasto adicional dentro del presupuesto electoral.

La propuesta implicaría reorganizar la logística electoral, incluyendo la movilización de personal y la apertura anticipada de paquetes, un cambio que podría transformar la manera en que la ciudadanía recibe información sobre resultados electorales en el país.

ORIGEN DEL PREP Y DEBATE SOBRE SU ELIMINACIÓN

El PREP comenzó a utilizarse a nivel federal en 1994, después de la crisis de confianza generada por la elección presidencial de 1988. Desde entonces, se ha convertido en una herramienta de transparencia que permite conocer tendencias preliminares antes del conteo oficial.

Especialistas señalan que el sistema ha contribuido a la credibilidad electoral al ofrecer información inmediata, aunque también implica costos tecnológicos y operativos. La iniciativa presidencial abre un debate sobre si el conteo oficial inmediato puede sustituir la función informativa del programa.

La mandataria aclaró que la reforma no pone en duda la autonomía del organismo electoral ni la validez de la credencial para votar, pero sí busca una reducción presupuestal cercana al 25% del gasto electoral, incluyendo financiamiento a partidos políticos.

VOTO ELECTRÓNICO Y AJUSTES PRESUPUESTALES

Otro de los elementos planteados es avanzar hacia el voto electrónico en consultas ciudadanas locales o ejercicios de participación fuera de procesos ordinarios. Según la presidenta, la tecnología podría facilitar la participación y reducir costos operativos en ciertos escenarios.

También aseguró que el personal eventual que se contrata para capacitar funcionarios de casilla se mantendría, con el fin de preservar la operación logística de las elecciones. El ahorro generado, indicó, podría destinarse a otras áreas públicas como infraestructura social.

“Es un asunto de principios, que no cuesten tanto las elecciones”, expresó la presidenta al defender el enfoque de austeridad de la reforma.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL PREP Y LAS ELECCIONES EN MÉXICO

· El PREP se utilizó por primera vez en elecciones federales en 1994

· Los resultados que muestra son informativos, no legales

· El cómputo distrital es el único resultado oficial reconocido jurídicamente

· México es uno de los países con mayor gasto electoral en América Latina

La propuesta presidencial, de aprobarse en el Congreso, modificaría de forma sustancial los tiempos institucionales del proceso electoral y la manera en que se difunden los resultados a la ciudadanía desde la noche de la votación.