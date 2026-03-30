INE Coahuila define protocolos para voto anticipado y en prisiones; garantizan vigilancia partidista

En la sesión realizada el mediodía de este lunes, se informó que las autoridades electorales instalarán mesas de escrutinio y cómputo especiales para procesar estos sufragios el día de la jornada electoral.

El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila detalló la logística y los protocolos de seguridad que se seguirán para las modalidades de Voto Anticipado y Voto de Personas en Prisión Preventiva, las cuales se llevarán a cabo del 18 al 24 de mayo.

El consejero Miguel Castillo Morales, titular de la vocalía ejecutiva del INE en Coahuila, indicó que, de acuerdo con el lineamiento establecido, se instalará una mesa de escrutinio y cómputo a nivel entidad para la modalidad de voto anticipado, la cual tendrá su sede en el Distrito 04.

Para el caso de las personas en prisión preventiva, es decir que no cuentan con sentencia, se habilitarán mesas en los distritos que cuenten con centros penitenciarios, exceptuando los distritos 04 y 05, que no cuentan con este tipo de establecimientos.

Se informó que el personal de las juntas distritales ejecutivas será el encargado de acudir a los domicilios particulares de ciudadanos con impedimentos físicos, así como a los centros penitenciarios para recabar los votos de quienes aún no han recibido sentencia y mantienen sus derechos político-electorales.

VIGILANCIA Y ACREDITACIÓN DE PARTIDOS

Durante la sesión, representantes de partidos como el PRI, Morena y el Partido del Trabajo externaron dudas sobre el proceso de acreditación de sus observadores.

Ante esta situación, se explicó que el INE habilitará sistemas digitales específicos con usuarios y contraseñas para registrar a los representantes que vigilarán estas modalidades.

Los representantes de partidos políticos podrán acompañar los recorridos, pero el ingreso a domicilios particulares estará sujeto a la autorización expresa del ciudadano para garantizar su privacidad.

En el caso de los centros penitenciarios, el número de acompañantes dependerá de los cupos autorizados por las autoridades de seguridad, estimándose un espacio para al menos tres personas por centro.