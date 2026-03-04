Abre inscripciones la Universidad Autónoma de Coahuila para cursos en línea con enfoque estratégico, digital y financiero

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de su Coordinación General de Educación a Distancia, convocó a la comunidad universitaria y al público en general a inscribirse en su oferta de “Cursos en línea”, que se impartirán del 19 de abril al 20 de mayo de 2026.

La programación incluye tres opciones con duración de 20 horas cada una: Planeación estratégica, Habilidades digitales y Finanzas personales, diseñadas para fortalecer competencias prácticas tanto en el ámbito profesional como en la vida cotidiana.

FORMACIÓN CON ENFOQUE PRÁCTICO Y LABORAL

El curso de Habilidades digitales está orientado a la comprensión y uso eficiente de herramientas tecnológicas que favorezcan la creación de proyectos y la mejora de la práctica educativa. Por su parte, Planeación estratégica proporcionará fundamentos metodológicos para la planificación y gestión efectiva de equipos de trabajo.

En tanto, Finanzas personales abordará temas clave como ahorro, inversión para el crecimiento de negocios y manejo inteligente de créditos y deudas, promoviendo una cultura financiera responsable y sostenible.

Cada grupo se abrirá con un mínimo de 15 participantes y el cupo será limitado, por lo que las autoridades recomiendan realizar el registro con anticipación.

REGISTRO Y COSTOS

El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 25 de marzo a través del formulario digital habilitado por la institución.

El costo es de 500 pesos para integrantes de la comunidad universitaria y de mil pesos para público externo.

Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono (844) 414 81 02, enviar mensaje de WhatsApp al (844) 196 98 93 o consultar la página oficial de Facebook de la Coordinación General de Educación a Distancia.

Con esta oferta académica, la Universidad Autónoma de Coahuila refrenda su compromiso con la educación continua y la actualización profesional mediante modalidades flexibles y accesibles.