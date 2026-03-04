Abre inscripciones la Universidad Autónoma de Coahuila para cursos en línea con enfoque estratégico, digital y financiero

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 4 marzo 2026
    Abre inscripciones la Universidad Autónoma de Coahuila para cursos en línea con enfoque estratégico, digital y financiero
    El registro estará abierto hasta el 25 de marzo; el cupo es limitado y requiere mínimo 15 participantes por grupo. CORTESÍA

La Coordinación de Educación a Distancia ofrecerá 3 cursos virtuales del 19 de abril al 20 de mayo; registro abierto hasta el 25 de marzo

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de su Coordinación General de Educación a Distancia, convocó a la comunidad universitaria y al público en general a inscribirse en su oferta de “Cursos en línea”, que se impartirán del 19 de abril al 20 de mayo de 2026.

La programación incluye tres opciones con duración de 20 horas cada una: Planeación estratégica, Habilidades digitales y Finanzas personales, diseñadas para fortalecer competencias prácticas tanto en el ámbito profesional como en la vida cotidiana.

TE PUEDE INTERESAR: Estudiantes de la UAdeC representarán a Coahuila en la FEMECI 2026 con proyecto de energía sostenible

FORMACIÓN CON ENFOQUE PRÁCTICO Y LABORAL

El curso de Habilidades digitales está orientado a la comprensión y uso eficiente de herramientas tecnológicas que favorezcan la creación de proyectos y la mejora de la práctica educativa. Por su parte, Planeación estratégica proporcionará fundamentos metodológicos para la planificación y gestión efectiva de equipos de trabajo.

En tanto, Finanzas personales abordará temas clave como ahorro, inversión para el crecimiento de negocios y manejo inteligente de créditos y deudas, promoviendo una cultura financiera responsable y sostenible.

Cada grupo se abrirá con un mínimo de 15 participantes y el cupo será limitado, por lo que las autoridades recomiendan realizar el registro con anticipación.

REGISTRO Y COSTOS

El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 25 de marzo a través del formulario digital habilitado por la institución.

El costo es de 500 pesos para integrantes de la comunidad universitaria y de mil pesos para público externo.

Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono (844) 414 81 02, enviar mensaje de WhatsApp al (844) 196 98 93 o consultar la página oficial de Facebook de la Coordinación General de Educación a Distancia.

Con esta oferta académica, la Universidad Autónoma de Coahuila refrenda su compromiso con la educación continua y la actualización profesional mediante modalidades flexibles y accesibles.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clases En Línea
Cursos

Organizaciones


UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tendencia

Tendencia
true

Martha Zamarripa, la “Marx Arriaga” de Relaciones Exteriores
true

POLITICÓN: Reforma electoral tambalea mientras Morena regatea votos con aliados del PT y el Verde
Verónica “N” abandonará las instalaciones de la Fiscalía al no existir querellas en su contra.

‘Lady Relojes’ será puesta en libertad; no hay denuncias formales, informó FGE
Un misil de alcance intermedio tierra-aire antiradar lanzado desde un buque de la Armada iraní durante unas maniobras militares en el mar de Omán, cerca del estrecho de Ormuz.

No solo es el petróleo, la guerra de Irán interrumpe las rutas globales de mercancías por mar y aire

El defensivo llega tras su paso por Puebla dentro de la Liga de Futbol Americano Profesional.

Luis Jaramillo deja Arcángeles y firma con Dinos para 2026
El desabastecimiento de gasolina ha provocado la cancelación de excursiones y el cierre de comercios, afectando directamente la experiencia de los visitantes extranjeros.

La falta de combustible acelera el desplome del turismo en Cuba
Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en los suburbios al sur de Beirut, Líbano, el lunes 2 de marzo de 2026.

Un Israel envalentonado aprovecha las oportunidades para rehacer la región