Mantiene comunidad universitaria de la UTC confianza en seguridad estatal

Tras la jornada de violencia vivida en diversos puntos del país por la muerte de un líder criminal, el rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), Sergio Guadarrama, aseguró que la vida académica en la institución se desarrolla con total normalidad.

El rector descartó que se hayan presentado ausencias o incidentes derivados de la situación nacional: “No, ninguno. La universidad está en estado tranquilo, por supuesto que estamos alertas para cualquier situación que pudiera darse”.

Guadarrama atribuyó la estabilidad del campus a la coordinación que mantienen con las autoridades de Coahuila, señalando que están atentos a cualquier directriz que emane del gobierno estatal ante el panorama de seguridad nacional.

“Es preciso señalar que vivimos en un estado tranquilo, gracias al gran trabajo que el Gobernador lleva en materia de seguridad y de todo el equipo de seguridad y de la fiscalía en el estado”, afirmó.

De acuerdo con el titular de la universidad, el cuerpo estudiantil mantiene un vínculo cercano con los responsables de la procuración de justicia, lo que ha fortalecido la percepción de seguridad entre los jóvenes.

“Hace 15 días estuvo el fiscal y platicó con los muchachos y las muchachas. La verdad, hay un ambiente de tranquilidad, de paz, de entrega al trabajo gracias a Dios”, relató Sergio Guadarrama sobre la convivencia reciente.

Finalmente, el rector contrastó la realidad local con la de otras entidades federativas, reafirmando su confianza en que las estrategias implementadas por la administración estatal permitirán blindar la paz en los próximos años.

“Nosotros vemos desde lejos ahora sí que vemos los toros desde la barrera de lo que está sucediendo en distintos lugares. El gobierno de Coahuila ha mantenido de manera enérgica la paz y confiamos que así va a seguir”, puntualizó.