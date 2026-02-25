Mantiene comunidad universitaria de la UTC confianza en seguridad estatal

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 25 febrero 2026
    Mantiene comunidad universitaria de la UTC confianza en seguridad estatal
    La comunidad de la Universidad Tecnológica de Coahuila destaca estabilidad en el campus. FOTO: UTC

Rector destaca clima de paz en Coahuila pese a hechos violentos registrados en el resto del país

Tras la jornada de violencia vivida en diversos puntos del país por la muerte de un líder criminal, el rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), Sergio Guadarrama, aseguró que la vida académica en la institución se desarrolla con total normalidad.

El rector descartó que se hayan presentado ausencias o incidentes derivados de la situación nacional: “No, ninguno. La universidad está en estado tranquilo, por supuesto que estamos alertas para cualquier situación que pudiera darse”.

TE PUEDE INTERESAR: Bajan preinscripciones en Ramos Arizpe; atribuyen situación a recortes en empresas

Guadarrama atribuyó la estabilidad del campus a la coordinación que mantienen con las autoridades de Coahuila, señalando que están atentos a cualquier directriz que emane del gobierno estatal ante el panorama de seguridad nacional.

“Es preciso señalar que vivimos en un estado tranquilo, gracias al gran trabajo que el Gobernador lleva en materia de seguridad y de todo el equipo de seguridad y de la fiscalía en el estado”, afirmó.

De acuerdo con el titular de la universidad, el cuerpo estudiantil mantiene un vínculo cercano con los responsables de la procuración de justicia, lo que ha fortalecido la percepción de seguridad entre los jóvenes.

“Hace 15 días estuvo el fiscal y platicó con los muchachos y las muchachas. La verdad, hay un ambiente de tranquilidad, de paz, de entrega al trabajo gracias a Dios”, relató Sergio Guadarrama sobre la convivencia reciente.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC es castigada en presupuesto para salarios este 2026

Finalmente, el rector contrastó la realidad local con la de otras entidades federativas, reafirmando su confianza en que las estrategias implementadas por la administración estatal permitirán blindar la paz en los próximos años.

“Nosotros vemos desde lejos ahora sí que vemos los toros desde la barrera de lo que está sucediendo en distintos lugares. El gobierno de Coahuila ha mantenido de manera enérgica la paz y confiamos que así va a seguir”, puntualizó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Universidades

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Kemchs - Misión inconclusa

Misión inconclusa
true

AMLO se puso autocrítico en su mudanza
true

POLITICÓN: ¡Adiós a los liderazgos longevos! Una nueva CTM propone el coahuilense Tereso Medina
La camioneta Dodge Durango quedó fuera del camino tras el impacto lateral.

Impacto lateral entre camioneta y automóvil deja dos personas sin vida en Ramos Arizpe
Un auto quemado junto a un negocio dañado, un día después de que el ejército mexicano matara a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, en Guadalajara, Jalisco.

¿Qué han logrado 60 años de guerra contra las drogas?
l acuerdo busca vincular la formación académica con el ámbito deportivo profesional.

Firman Saraperos y UANE acuerdo de colaboración académica y deportiva
Ofrendas de flores, velas, fotos y billetes de dólar en un santuario dedicado a Jesús Malverde, un “narcosanto”, en Culiacán.

Lo que hay que saber sobre los cárteles que operan en México
El Kremlin ha recurrido a incentivos financieros masivos para atraer reclutas; este cartel en Moscú ofrece pagos de hasta 5,2 millones de rublos por el primer año de servicio por contrato.

Rusia ha arriesgado su estabilidad económica por la guerra