Abre UAdeC posgrado en sustentabilidad con enfoque científico y social

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Coahuila
/ 13 abril 2026
    Abre UAdeC posgrado en sustentabilidad con enfoque científico y social
    La UAdeC impulsa formación especializada en sustentabilidad con respaldo científico y académico. CORTESÍA

Convocatoria vigente ofrece formación especializada, evaluación académica y acceso a infraestructura de investigación en Viesca

La Universidad Autónoma de Coahuila, mediante la Dirección de Investigación y Posgrado, la Coordinación de Unidad Laguna y el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila (CIJE), lanzó la convocatoria para cursar la Maestría en Sustentabilidad Alimentaria y Ambiental correspondiente al semestre agosto-diciembre de 2026.

Este programa académico está orientado a la formación de especialistas con capacidad para desarrollar conocimiento científico y tecnológico en los ámbitos alimentario y ambiental, bajo un enfoque integral de sustentabilidad. La planta docente está conformada por investigadores con grado de doctorado, varios de ellos integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, lo que garantiza rigor académico y acompañamiento en proyectos de investigación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/regresan-a-las-aulas-mas-de-180-mil-alumnos-en-la-region-laguna-de-coahuila-tras-el-periodo-vacacional-BJ19981231

PROCESO DE INGRESO Y CALENDARIO DE EVALUACIÓN

Los aspirantes deberán completar su registro y cubrir el pago del examen del 6 al 17 de abril a través del portal http://admisionposgrado.uadec.mx/. Posteriormente, el registro ante el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) se realizará del 27 de abril al 15 de mayo en línea.

El 29 de mayo, los postulantes recibirán en su correo electrónico las indicaciones para el proceso de evaluación. El examen de prueba está programado para el 2 de junio, mientras que la aplicación oficial se llevará a cabo el 6 de junio de 2026, en modalidad en línea, de 09:00 a 13:30 horas.

Entre los requisitos se establece contar con título y cédula profesional de licenciatura, acreditar dominio del idioma inglés mediante constancia vigente, presentar carta de motivos, aprobar el examen de admisión y participar en una entrevista. La documentación deberá enviarse antes del 16 de junio al correo cas.cije@uadec.edu.mx.

COSTO, SEDE Y CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

El costo del examen de admisión es de mil 250 pesos; la inscripción semestral asciende a mil pesos y la colegiatura es de 6 mil 300 pesos por semestre. El inicio de clases está previsto para agosto de 2026.

La sede será el CIJE, ubicado en Viesca, Coahuila, espacio que dispone de infraestructura especializada como jardines etnobiológicos, salas de exhibición, biblioteca, así como laboratorios de agrobiotecnología y bioindicadores, diseñados para el desarrollo de investigación aplicada.

Para consultar la convocatoria completa, los interesados pueden ingresar a https://www.uadec.mx/cije/saa/ o establecer contacto con el coordinador del programa, Dr. Cristian Torres León, mediante el correo electrónico ctorresleon@uadec.edu.mx.

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