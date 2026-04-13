Regresan a las aulas más de 180 mil alumnos en la Región Laguna de Coahuila tras el período vacacional

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Torreón
/ 13 abril 2026
    Regresan a las aulas más de 180 mil alumnos en la Región Laguna de Coahuila tras el período vacacional
    El regreso a las aulas se llevó a cabo en más de mil planteles educativos, donde se reanudaron las actividades académicas. SANDRA GÓMEZ

Se reportó saldo blanco en escuelas durante el periodo vacacional, con solo un intento de robo sin afectaciones mayores

TORREÓN, COAH.— Este lunes se reactivaron las labores académicas en más de mil cincuenta planteles educativos de la Región Laguna, marcando el fin del descanso primaveral para 180 mil estudiantes de nivel básico y 1,100 docentes, según detalló Flor Estela Rentería Medina, titular de los Servicios Educativos Estatales.

La coordinación entre las brigadas de vigilancia escolar y las fuerzas de seguridad pública permitió que el resguardo de las instituciones fuera efectivo durante las últimas dos semanas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/regresan-mas-de-73-mil-alumnos-a-clases-en-la-region-centro-MG19979317

En el reporte oficial se destacó que únicamente se registró un intento de robo en un inmueble donde se dañó una ventana; sin embargo, no se concretó el delito. Ante esto, la autoridad educativa declaró “saldo blanco” para los periodos de Semana Santa y Pascua.

El retorno a los salones se dio bajo condiciones óptimas, debido a que el mobiliario y equipo de valor permanecieron bajo custodia en las bodegas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) desde el 26 de marzo para evitar cualquier incidencia.

Rentería Medina reconoció la labor de los directivos y las sociedades de padres de familia, quienes, mediante los comités de seguridad, se encargaron de embalar y trasladar desde computadoras y proyectores hasta sistemas de aire acondicionado y electrodomésticos a los centros de resguardo de la dependencia.

Con esta reanudación de labores, la funcionaria indicó que arranca el último tramo del calendario escolar 2025–2026, el cual llegará a su fin entre los meses de junio y julio con las respectivas clausuras y entregas de certificados.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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