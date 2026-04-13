Regresan a las aulas más de 180 mil alumnos en la Región Laguna de Coahuila tras el período vacacional

La coordinación entre las brigadas de vigilancia escolar y las fuerzas de seguridad pública permitió que el resguardo de las instituciones fuera efectivo durante las últimas dos semanas.

TORREÓN, COAH.— Este lunes se reactivaron las labores académicas en más de mil cincuenta planteles educativos de la Región Laguna , marcando el fin del descanso primaveral para 180 mil estudiantes de nivel básico y 1,100 docentes, según detalló Flor Estela Rentería Medina, titular de los Servicios Educativos Estatales.

En el reporte oficial se destacó que únicamente se registró un intento de robo en un inmueble donde se dañó una ventana; sin embargo, no se concretó el delito. Ante esto, la autoridad educativa declaró “saldo blanco” para los periodos de Semana Santa y Pascua.

El retorno a los salones se dio bajo condiciones óptimas, debido a que el mobiliario y equipo de valor permanecieron bajo custodia en las bodegas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) desde el 26 de marzo para evitar cualquier incidencia.

Rentería Medina reconoció la labor de los directivos y las sociedades de padres de familia, quienes, mediante los comités de seguridad, se encargaron de embalar y trasladar desde computadoras y proyectores hasta sistemas de aire acondicionado y electrodomésticos a los centros de resguardo de la dependencia.

Con esta reanudación de labores, la funcionaria indicó que arranca el último tramo del calendario escolar 2025–2026, el cual llegará a su fin entre los meses de junio y julio con las respectivas clausuras y entregas de certificados.