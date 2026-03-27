Inyecta Manolo Jiménez 20 mdp para detonar desarrollo social y turístico en Viesca

VIESCA, COAH.- Con el objetivo de potenciar el crecimiento integral de Viesca, el gobernador de Coahuila , Manolo Jiménez Salinas formalizó una inversión de 20 millones de pesos para este 2026, enfocada en robustecer la infraestructura social y el sector turístico de la región.

En el inicio de los trabajos, el Ejecutivo estatal detalló que se ejercerá un primer monto superior a los 11 millones de pesos. Estos recursos se canalizarán a obras de primera necesidad, tales como el mantenimiento de centros deportivos, infraestructura educativa, servicios de agua y drenaje, además de programas de pavimentación.

Complementando estas acciones, Jiménez Salinas anunció una partida extra de 10 millones de pesos para el ramo turístico. Esta estrategia busca consolidar a Viesca como destino preferente, maximizando la captación de visitantes y el beneficio económico local de cara al periodo vacacional de Semana Santa.

Ante la comunidad, el Mandatario señaló que este despliegue de recursos es clave para elevar el bienestar de las familias, asegurando que cada peso invertido está diseñado para generar un impacto positivo y directo en el entorno cotidiano de los habitantes.

Puntualizó que la sinergia entre el Gobierno y la sociedad civil ha sido fundamental para identificar y ejecutar proyectos que atiendan las carencias más urgentes, manteniendo siempre un equilibrio entre la obra pública y el fomento a la economía.

Por último, reafirmó su compromiso de mantener una ruta de crecimiento para los municipios coahuilenses, basando su estrategia en inversiones inteligentes que garanticen la paz y la prosperidad en todo el territorio estatal.