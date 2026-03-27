Inyecta Manolo Jiménez 20 mdp para detonar desarrollo social y turístico en Viesca

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Coahuila
/ 27 marzo 2026
    Inyecta Manolo Jiménez 20 mdp para detonar desarrollo social y turístico en Viesca
    El gobernador Manolo Jiménez anunció una seie de inversiones para el Pueblo Mágico de Viesca. SANDRA GÓMEZ

Recursos se destinarán a obras básicas y fortalecimiento turístico para elevar la calidad de vida y atraer visitantes en temporada vacacional

VIESCA, COAH.- Con el objetivo de potenciar el crecimiento integral de Viesca, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas formalizó una inversión de 20 millones de pesos para este 2026, enfocada en robustecer la infraestructura social y el sector turístico de la región.

En el inicio de los trabajos, el Ejecutivo estatal detalló que se ejercerá un primer monto superior a los 11 millones de pesos. Estos recursos se canalizarán a obras de primera necesidad, tales como el mantenimiento de centros deportivos, infraestructura educativa, servicios de agua y drenaje, además de programas de pavimentación.

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Complementando estas acciones, Jiménez Salinas anunció una partida extra de 10 millones de pesos para el ramo turístico. Esta estrategia busca consolidar a Viesca como destino preferente, maximizando la captación de visitantes y el beneficio económico local de cara al periodo vacacional de Semana Santa.

Ante la comunidad, el Mandatario señaló que este despliegue de recursos es clave para elevar el bienestar de las familias, asegurando que cada peso invertido está diseñado para generar un impacto positivo y directo en el entorno cotidiano de los habitantes.

Puntualizó que la sinergia entre el Gobierno y la sociedad civil ha sido fundamental para identificar y ejecutar proyectos que atiendan las carencias más urgentes, manteniendo siempre un equilibrio entre la obra pública y el fomento a la economía.

Por último, reafirmó su compromiso de mantener una ruta de crecimiento para los municipios coahuilenses, basando su estrategia en inversiones inteligentes que garanticen la paz y la prosperidad en todo el territorio estatal.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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