Abren nuevos grupos como parte del programa Mujeres Echadas Pa’delante en Coahuila
Preparatoria abierta abre camino a la universidad para miles de coahuilenses
En Inspira Coahuila, en coordinación con la Secretaría de Educación del estado, durante el mes de enero y hasta principios de marzo se estarán abriendo nuevos grupos de preparatoria abierta como parte del programa Mujeres Echadas Pa’delante, dirigido a mujeres de todas las regiones de la entidad.
Estas acciones iniciaron en los municipios de Matamoros, Escobedo y Frontera, con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas para mujeres que buscan concluir sus estudios de nivel medio superior.
La presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, recordó que el programa Mujeres Echadas Pa’delante fue impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con la finalidad de que ninguna mujer se quede sin la oportunidad de estudiar, crecer y transformar su vida.
“No solo queremos que obtengan un certificado, sino que sea el camino para que siempre cumplan sus sueños”, expresó Rodríguez López, al destacar que el programa busca fortalecer a las mujeres tanto en el ámbito profesional como personal.
La presidenta honoraria de Inspira Coahuila señaló que actualmente más de cuatro mil 300 mujeres que egresaron de la preparatoria abierta a través de este programa se encuentran cursando estudios universitarios, lo que refleja el impacto positivo de esta estrategia educativa.
Asimismo, subrayó que las alumnas cuentan con acompañamiento integral durante todo su proceso de aprendizaje, mediante el apoyo de psicólogos que las escuchan, orientan y brindan respaldo emocional cuando se requiere.
“No hay aprendizaje pleno si no estamos bien emocionalmente”, puntualizó.
Finalmente, Paola Rodríguez López reiteró que cuando una mujer estudia no solo cambia su historia personal, sino también la de su familia, su comunidad y la de todo el estado de Coahuila.