Abren nuevos grupos como parte del programa Mujeres Echadas Pa’delante en Coahuila

En Inspira Coahuila, en coordinación con la Secretaría de Educación del estado, durante el mes de enero y hasta principios de marzo se estarán abriendo nuevos grupos de preparatoria abierta como parte del programa Mujeres Echadas Pa’delante, dirigido a mujeres de todas las regiones de la entidad.

Estas acciones iniciaron en los municipios de Matamoros, Escobedo y Frontera, con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas para mujeres que buscan concluir sus estudios de nivel medio superior.

La presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, recordó que el programa Mujeres Echadas Pa’delante fue impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con la finalidad de que ninguna mujer se quede sin la oportunidad de estudiar, crecer y transformar su vida.