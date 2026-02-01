Abren nuevos grupos como parte del programa Mujeres Echadas Pa’delante en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 1 febrero 2026
    Abren nuevos grupos como parte del programa Mujeres Echadas Pa’delante en Coahuila
    Paola Rodríguez destaca impacto educativo del programa. FOTO: CORTESÍA

Preparatoria abierta abre camino a la universidad para miles de coahuilenses

En Inspira Coahuila, en coordinación con la Secretaría de Educación del estado, durante el mes de enero y hasta principios de marzo se estarán abriendo nuevos grupos de preparatoria abierta como parte del programa Mujeres Echadas Pa’delante, dirigido a mujeres de todas las regiones de la entidad.

Estas acciones iniciaron en los municipios de Matamoros, Escobedo y Frontera, con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas para mujeres que buscan concluir sus estudios de nivel medio superior.

TE PUEDE INTERESAR: DIF Coahuila impulsa bienestar comunitario en comunidades Ramos Arizpe

La presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, recordó que el programa Mujeres Echadas Pa’delante fue impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con la finalidad de que ninguna mujer se quede sin la oportunidad de estudiar, crecer y transformar su vida.

$!El programa tiene como objetivo que ninguna mujer se quede sin estudiar.
El programa tiene como objetivo que ninguna mujer se quede sin estudiar. FOTO: CORTESÍA

“No solo queremos que obtengan un certificado, sino que sea el camino para que siempre cumplan sus sueños”, expresó Rodríguez López, al destacar que el programa busca fortalecer a las mujeres tanto en el ámbito profesional como personal.

La presidenta honoraria de Inspira Coahuila señaló que actualmente más de cuatro mil 300 mujeres que egresaron de la preparatoria abierta a través de este programa se encuentran cursando estudios universitarios, lo que refleja el impacto positivo de esta estrategia educativa.

TE PUEDE INTERESAR: Espacios DIF y Amor en Movimiento fortalecen la atención social en Saltillo

Asimismo, subrayó que las alumnas cuentan con acompañamiento integral durante todo su proceso de aprendizaje, mediante el apoyo de psicólogos que las escuchan, orientan y brindan respaldo emocional cuando se requiere.

“No hay aprendizaje pleno si no estamos bien emocionalmente”, puntualizó.

Finalmente, Paola Rodríguez López reiteró que cuando una mujer estudia no solo cambia su historia personal, sino también la de su familia, su comunidad y la de todo el estado de Coahuila.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Mujeres

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las cifras muestran un contraste entre baja letalidad y alta incidencia de agresiones no fatales.

Cierra Coahuila el 2025 con altos registros de violencia familiar y lesiones dolosas contra mujeres
De participaciones federales, la entidad recibió 32 mil 727.5 millones de pesos, 4.7% más de lo calendarizado.

Tuvo Coahuila en 2025 cuarta mayor alza porcentual en participaciones y aportaciones
true

El bipartidismo y la escenografía democrática
true

Corrupción mortal y chivos expiatorios
No pasarás

No pasarás
Bien preparado

Bien preparado
The Brown Peril

The Brown Peril
En Saltillo cinco albergues tienen abiertas las puertas para recibir a personas en situación vulnerable ante las bajas temperaturas.

Habilitan refugios para albergar a 395 personas en la zona metropolitana de Saltillo