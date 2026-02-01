Espacios DIF y Amor en Movimiento fortalecen la atención social en Saltillo

Durante el primer año de la actual administración, al presidir de manera honoraria el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Saltillo, Luly López Naranjo trabajó de forma cercana con las y los saltillenses que más lo necesitan, con el objetivo de mejorar de manera significativa su calidad de vida.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo destacó que uno de los principales propósitos de su gestión fue que el organismo no limitara su atención a las oficinas, sino que los programas y acciones llegaran directamente a colonias, barrios y ejidos del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes de Saltillo fortalecen proyectos y liderazgo con mentorías en ‘Creando Puentes’

Derivado de esta visión surgieron tres de los proyectos más importantes de su gestión: Espacios DIF, Amor en Movimiento y el fortalecimiento del programa “Ponte las Pilas”, el cual fue reconocido a nivel nacional.

“Con Espacios DIF logramos brindar atención médica y psicológica gratuita en 19 Centros Comunitarios, además de construir los primeros espacios físicos en las colonias Tierra y Libertad y Satélite Sur, sumando más de 5 mil 300 servicios de salud”, señaló Luly López Naranjo.

Asimismo, informó que a través de la unidad móvil de salud Amor en Movimiento se realizaron 99 jornadas en 52 colonias, 19 ejidos y 28 escuelas, donde se entregaron mil 415 aparatos auditivos, 5 mil 8 lentes y 445 glucómetros, además de otorgar mil 516 consultas dentales gratuitas.