Espacios DIF y Amor en Movimiento fortalecen la atención social en Saltillo
Luly López Naranjo enfocó este primer año en atender directamente a la población más vulnerable para mejorar su calidad de vida
Durante el primer año de la actual administración, al presidir de manera honoraria el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Saltillo, Luly López Naranjo trabajó de forma cercana con las y los saltillenses que más lo necesitan, con el objetivo de mejorar de manera significativa su calidad de vida.
La presidenta honoraria del DIF Saltillo destacó que uno de los principales propósitos de su gestión fue que el organismo no limitara su atención a las oficinas, sino que los programas y acciones llegaran directamente a colonias, barrios y ejidos del municipio.
Derivado de esta visión surgieron tres de los proyectos más importantes de su gestión: Espacios DIF, Amor en Movimiento y el fortalecimiento del programa “Ponte las Pilas”, el cual fue reconocido a nivel nacional.
“Con Espacios DIF logramos brindar atención médica y psicológica gratuita en 19 Centros Comunitarios, además de construir los primeros espacios físicos en las colonias Tierra y Libertad y Satélite Sur, sumando más de 5 mil 300 servicios de salud”, señaló Luly López Naranjo.
Asimismo, informó que a través de la unidad móvil de salud Amor en Movimiento se realizaron 99 jornadas en 52 colonias, 19 ejidos y 28 escuelas, donde se entregaron mil 415 aparatos auditivos, 5 mil 8 lentes y 445 glucómetros, además de otorgar mil 516 consultas dentales gratuitas.
Como parte del compromiso de apoyar a las familias en situación vulnerable, mediante el programa Apoyos de Corazón se entregaron 11 mil 400 apoyos económicos, mientras que con Alimentos de Corazón se distribuyeron 49 mil 800 paquetes alimentarios.
En materia de salud, destacó que la Coordinación de Salud Mental brindó más de 4 mil sesiones de terapia psicológica, mientras que la Coordinación Médica realizó más de 3 mil servicios médicos y dentales en las instalaciones del DIF, además de reforzar la atención con más de 14 mil sesiones de terapia física en la Unidad Básica de Rehabilitación.
Luly López Naranjo subrayó también el impulso a la economía de más de 2 mil 300 ciudadanos a través de 44 talleres de emprendimiento del programa Amor por Aprender.
Recordó que en 2025 Saltillo fue galardonado con la Medalla Gilberto Rincón Gallardo por la Fundación Teletón, al ser reconocida como la ciudad más inclusiva del país, gracias a programas como “Ponte las Pilas”.
Finalmente, la presidenta honoraria del DIF Saltillo adelantó que en 2026 el organismo estará aún más cerca de la población, con la inauguración del primer Centro Municipal de Autismo “TEAcompaño Con Amor”, la apertura del Centro Intergeneracional, el lanzamiento del primer sitio web oficial del DIF Saltillo y la expansión del programa Espacios DIF.