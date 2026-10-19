Abren válvulas de la presa Palo Blanco tras llenado total por lluvias en Ramos Arizpe

El desahogo controlado de la estructura ha liberado cientos de litros por segundo a lo largo de un periodo continuo de 36 horas. La medida fue implementada por las autoridades para hacer descender el embalse, debido a que comenzaba a registrar áreas pantanosas en sectores frecuentados por paseantes.

Las constantes precipitaciones generadas por dos frentes fríos durante las últimas semanas provocaron que la presa Palo Blanco en Ramos Arizpe alcanzara su máxima capacidad de almacenamiento. Ante este incremento en el volumen hídrico, personal de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento procedió a la apertura de la válvula de desfogue.

Ubicada a 24 kilómetros de la cabecera municipal, sobre la carretera antigua a Monclova, la presa cuenta con una capacidad total de 60 mil 212.98 metros cúbicos de agua. Su captación se debió principalmente a los escurrimientos provenientes de la cuenca del Cañón de San Martín de las Vacas.

La liberación del recurso hídrico generó un impacto positivo en el sector productivo y rural de la zona. El paso del agua benefició de manera directa a la localidad de El Carmen, los ranchos El Alacrán y las parcelas de Loma Chiquita y La Campana.

Asimismo, las comunidades de San Miguel y Santo Domingo recibieron los flujos del desahogo. Por su parte, el caudal encauzado por el arroyo de la zona contribuyó sustancialmente a la recarga de los mantos acuíferos del sector.

La presa Palo Blanco mantiene un operativo de seguridad para evitar situaciones de riesgo por parte de elementos de Protección Civil Municipal, autoridad que confirmó el lleno total del cuerpo de agua.