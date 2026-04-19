Amigos de Palo Blanco piden plan de rehabilitación y vigilancia para potenciar turismo en la presa

Amigos de Palo Blanco piden plan de rehabilitación y vigilancia para potenciar turismo en la presa

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Lucía Pérez Paz
por Lucía Pérez Paz

Tras ganar un amparo que evitó su desfogue, la asociación Amigos de Palo Blanco impulsa un plan integral para convertir la presa en un destino turístico sustentable

Coahuila
/ 19 abril 2026
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Tras el reciente fallo judicial que salvó a la Presa Palo Blanco de ser desfogada por órdenes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la asociación civil Amigos de Palo Blanco ha alzado la voz para solicitar una serie de mejoras que permitan transformar este cuerpo de agua en un destino turístico seguro y sustentable.

Entre las nuevas oportunidades que observa Alejandro Freire, integrante de la asociación, se encuentra la elaboración de un reglamento que sirva como eje central para la operación de la presa.

$!Integrantes de Amigos de Palo Blanco proponen rehabilitar accesos, construir infraestructura básica y regular actividades para impulsar el uso responsable del embalse.
Integrantes de Amigos de Palo Blanco proponen rehabilitar accesos, construir infraestructura básica y regular actividades para impulsar el uso responsable del embalse. OMAR SAUCEDO
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Cabe recordar que la presa estuvo en riesgo de desaparecer en 2022, cuando la Conagua ordenó su desfogue alegando fallas en la infraestructura. Sin embargo, la intervención de la asociación civil, mediante un amparo resuelto en marzo de 2024, ha garantizado su permanencia, al argumentar su valor como ecosistema clave y espacio de esparcimiento familiar. Con esta segunda oportunidad, los activistas buscan ahora la colaboración de las autoridades para formalizar proyectos de mejora.

INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN

Aunque el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, ha mostrado interés en desarrollar el turismo, aún no se conoce un proyecto en firme.

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe indicó que durante los días jueves y viernes se registró una afluencia de cien personas diarias; posteriormente, el número de visitantes disminuyó debido al descenso de las temperaturas.

$!El sitio es considerado ya un refugio de biodiversidad y un espacio de recreación familiar, cuyo potencial turístico dependerá de acciones coordinadas a largo plazo.
El sitio es considerado ya un refugio de biodiversidad y un espacio de recreación familiar, cuyo potencial turístico dependerá de acciones coordinadas a largo plazo. OMAR SAUCEDO

Ante este panorama, los Amigos de Palo Blanco proponen un plan de acción que incluye la rehabilitación de accesos. “Es prioritario arreglar la entrada para vehículos y habilitar un camino alterno para los dueños de ranchos colindantes, evitando así el uso del paso federal y ayudando a mantener niveles óptimos de agua”.

Asimismo, plantean “la construcción de una rampa para botar embarcaciones, así como la instalación de palapas y baños”.

Respecto al mantenimiento hídrico, proponen realizar labores de desazolve, ya que la presa se encuentra actualmente obstruida por sedimentos, lo que limita su capacidad.

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También consideran necesario establecer reglas claras para evitar el mal uso de las instalaciones y, sobre todo, combatir la pesca ilegal con atarraya que se registró durante las vacaciones de Semana Santa.

PROTECCIÓN DEL MICROHÁBITAT

Uno de los puntos centrales de la petición es la protección de la fauna local. Durante la pasada Semana Santa se reportó la presencia de pescadores con redes que afectan indiscriminadamente a diversas especies. La asociación propone regular la actividad y fomentar exclusivamente la pesca deportiva para preservar el microhábitat que se ha formado en la zona.

$!Durante Semana Santa se detectó pesca ilegal con redes, lo que encendió alertas sobre la necesidad de proteger el microhábitat de la zona.
Durante Semana Santa se detectó pesca ilegal con redes, lo que encendió alertas sobre la necesidad de proteger el microhábitat de la zona. OMAR SAUCEDO

“La presa no solo debe permanecer, sino que se deben realizar estas mejoras para su cuidado e impulsar el turismo”, enfatizó Freire, al destacar que el sitio ya funciona como un refugio de biodiversidad y recreación para las familias de la región.

Aunque la vigilancia se reforzó durante las vacaciones, con saldo blanco, la reciente resolución del amparo, emitida el pasado mes de marzo, obliga a pensar en acciones a largo plazo para su mantenimiento permanente y garantizar que la Presa Palo Blanco alcance su potencial.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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