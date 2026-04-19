Amigos de Palo Blanco piden plan de rehabilitación y vigilancia para potenciar turismo en la presa

Tras el reciente fallo judicial que salvó a la Presa Palo Blanco de ser desfogada por órdenes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la asociación civil Amigos de Palo Blanco ha alzado la voz para solicitar una serie de mejoras que permitan transformar este cuerpo de agua en un destino turístico seguro y sustentable. Entre las nuevas oportunidades que observa Alejandro Freire, integrante de la asociación, se encuentra la elaboración de un reglamento que sirva como eje central para la operación de la presa.

Cabe recordar que la presa estuvo en riesgo de desaparecer en 2022, cuando la Conagua ordenó su desfogue alegando fallas en la infraestructura. Sin embargo, la intervención de la asociación civil, mediante un amparo resuelto en marzo de 2024, ha garantizado su permanencia, al argumentar su valor como ecosistema clave y espacio de esparcimiento familiar. Con esta segunda oportunidad, los activistas buscan ahora la colaboración de las autoridades para formalizar proyectos de mejora. INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN Aunque el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, ha mostrado interés en desarrollar el turismo, aún no se conoce un proyecto en firme. El Ayuntamiento de Ramos Arizpe indicó que durante los días jueves y viernes se registró una afluencia de cien personas diarias; posteriormente, el número de visitantes disminuyó debido al descenso de las temperaturas.

Ante este panorama, los Amigos de Palo Blanco proponen un plan de acción que incluye la rehabilitación de accesos. “Es prioritario arreglar la entrada para vehículos y habilitar un camino alterno para los dueños de ranchos colindantes, evitando así el uso del paso federal y ayudando a mantener niveles óptimos de agua”. Asimismo, plantean “la construcción de una rampa para botar embarcaciones, así como la instalación de palapas y baños”. Respecto al mantenimiento hídrico, proponen realizar labores de desazolve, ya que la presa se encuentra actualmente obstruida por sedimentos, lo que limita su capacidad.

También consideran necesario establecer reglas claras para evitar el mal uso de las instalaciones y, sobre todo, combatir la pesca ilegal con atarraya que se registró durante las vacaciones de Semana Santa. PROTECCIÓN DEL MICROHÁBITAT Uno de los puntos centrales de la petición es la protección de la fauna local. Durante la pasada Semana Santa se reportó la presencia de pescadores con redes que afectan indiscriminadamente a diversas especies. La asociación propone regular la actividad y fomentar exclusivamente la pesca deportiva para preservar el microhábitat que se ha formado en la zona.