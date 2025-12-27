¡Abríguese! Llegará a Coahuila frente frío 25 con temperaturas de -5 y 0 grados centígrados

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila alertó sobre el ingreso de un nuevo frente frío de origen ártico que ocasionará temperaturas de hasta -5 grados, fuertes vientos y posible lluvia engelante, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones y atender las recomendaciones preventivas.

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila, informó que durante la noche del domingo y las primeras horas del lunes ingresará al norte del País el frente frío número 25, el cual tendrá un impacto significativo en el territorio estatal.

De acuerdo con el reporte, la masa de aire de origen ártico asociada a este sistema provocará un marcado descenso de temperatura en Coahuila, con mínimas que oscilarán entre los -5 y 0 grados centígrados, así como la presencia de heladas, principalmente en zonas serranas.

Asimismo, se prevé la posibilidad de lluvia engelante durante la noche del lunes y la madrugada del martes, además de vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo para la población y la infraestructura.

Ante estas condiciones, la Subsecretaría de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a abrigarse adecuadamente, utilizando varias capas de ropa, gorro, guantes y bufanda, así como a proteger de manera especial a niñas, niños, personas adultas mayores y a quienes padecen enfermedades crónicas.

También recomendó mantener puertas y ventanas cerradas para evitar corrientes de aire frío, no utilizar anafres, braseros ni carbón dentro de las viviendas por el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, y emplear calentadores únicamente en espacios ventilados, verificando que se encuentren en buen estado.

Entre las medidas preventivas adicionales se sugiere consumir bebidas calientes y alimentos nutritivos, así como permanecer atentos a signos de hipotermia o congelación, como piel fría, mareo, confusión o entumecimiento, y solicitar atención médica inmediata en caso de presentarlos.

En cuanto a la atención a población vulnerable, se informó que más de 100 refugios temporales se activan de manera inmediata cuando las temperaturas alcanzan niveles de riesgo. Estos espacios se encuentran equipados para brindar abrigo, atención y asistencia a quienes lo requieran. La ubicación y direcciones de los refugios pueden consultarse en los canales oficiales de Protección Civil del Estado.

De igual forma, y ante la cercanía de las fiestas de fin de año, las autoridades emitieron recomendaciones adicionales, entre ellas evitar el uso de pirotecnia, no sobrecargar las instalaciones eléctricas con decoraciones navideñas, moderar el consumo de bebidas alcohólicas y no conducir bajo sus efectos, así como extremar precauciones al cocinar y mantener despejadas las salidas de emergencia en los hogares.

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila informó que mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas e invitó a la población a mantenerse informada a través de medios oficiales. En caso de emergencia, se reiteró el llamado a comunicarse de inmediato al 9-1-1.