Impulsan inclusión y capacitación para niños con autismo en Ciudad Acuña

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Piedras Negras
/ 16 abril 2026
    Impulsan inclusión y capacitación para niños con autismo en Ciudad Acuña
    La fundación “Mi pasión por ayudar en Ciudad Acuña”, reafirmó el compromiso de la organización de trabajar de manera permanente en beneficio de la comunidad. ARCHIVO

Anuncia Feria de la Inclusión presidenta del programa “Mi pasión por ayudar”

CIUDAD ACUÑA, COAH.- En el marco de las acciones dirigidas a los sectores vulnerables, Brenda Martínez Reyes, presidenta de la fundación “Mi pasión por ayudar en Ciudad Acuña”, reafirmó el compromiso de la organización de trabajar de manera permanente en beneficio de la comunidad. Durante abril, mes dedicado a la concientización sobre el autismo, la fundación intensificará sus esfuerzos en favor de la inclusión.

Martínez Reyes anunció la realización de una Feria de Inclusión, cuyo propósito será sensibilizar a los comercios locales sobre la importancia de generar espacios accesibles y respetuosos para personas con discapacidad. La iniciativa busca que los establecimientos adopten dinámicas inclusivas que faciliten la convivencia y promuevan una cultura de respeto y empatía hacia quienes viven con condiciones como el autismo.

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La presidenta informó también sobre una reunión con representantes de una asociación internacional especializada en programas para escuelas de educación especial. Este acercamiento permitirá estructurar un proyecto conjunto que incluirá asesorías y capacitaciones, aprovechando herramientas digitales para compartir conocimientos con profesionales de la región.

Las capacitaciones estarán dirigidas principalmente a maestros de educación especial, con el objetivo de dotarlos de estrategias innovadoras que favorezcan una inclusión efectiva dentro de las aulas. Uno de los principales enfoques será brindar herramientas para identificar oportunamente las necesidades de los alumnos, lo que permitirá implementar acciones que contribuyan a su desarrollo integral y a una verdadera inclusión en la sociedad.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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