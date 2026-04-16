Impulsan inclusión y capacitación para niños con autismo en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.- En el marco de las acciones dirigidas a los sectores vulnerables, Brenda Martínez Reyes, presidenta de la fundación “Mi pasión por ayudar en Ciudad Acuña”, reafirmó el compromiso de la organización de trabajar de manera permanente en beneficio de la comunidad. Durante abril, mes dedicado a la concientización sobre el autismo, la fundación intensificará sus esfuerzos en favor de la inclusión.

Martínez Reyes anunció la realización de una Feria de Inclusión, cuyo propósito será sensibilizar a los comercios locales sobre la importancia de generar espacios accesibles y respetuosos para personas con discapacidad. La iniciativa busca que los establecimientos adopten dinámicas inclusivas que faciliten la convivencia y promuevan una cultura de respeto y empatía hacia quienes viven con condiciones como el autismo.