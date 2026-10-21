Abrirán más de 50 vacantes inclusivas en feria laboral de Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que esta iniciativa forma parte de las acciones coordinadas con el Gobierno del Estado para ampliar las oportunidades laborales y fortalecer el desarrollo económico del municipio.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una oferta de 2 mil vacantes formales y la participación de 60 empresas, el próximo miércoles 28 de octubre se llevará a cabo la tercera edición de la Feria del Empleo Ramos Arizpe 2026, a partir de las 9:00 horas en la Alameda Miguel Ramos Arizpe.

Uno de los aspectos destacados de esta edición será la inclusión laboral, con más de 50 vacantes dirigidas a personas con discapacidad motriz, auditiva e intelectual, mediante empresas que buscan ampliar los espacios de trabajo accesibles y promover la igualdad de oportunidades.

El Edil destacó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Ramos Arizpe mantiene condiciones favorables para atraer inversiones, impulsar la expansión de empresas y generar empleos mejor remunerados, como parte de su actividad industrial.

“La fortaleza económica de Ramos Arizpe también responde a las condiciones de seguridad, estabilidad y competitividad de Coahuila, entidad que destaca por sus indicadores de paz laboral, formalidad en el empleo y remuneraciones”, señaló.

PARA DISTINTOS PERFILES

La feria reunirá oportunidades laborales para personas con diferentes niveles de preparación y experiencia, desde operadores de producción, técnicos y personal administrativo, hasta ingenieros, supervisores y profesionistas especializados.

De acuerdo con la información presentada, algunas de las ofertas contemplan salarios de entre 18 mil y 30 mil pesos mensuales, dependiendo del puesto y los requisitos de cada empresa.

Entre las compañías participantes se encuentran BorgWarner, BMTS Technology, Grupo Modelo, Coppel, Alsuper y Dicastal México, además de otras empresas instaladas en la región.