Abrirán más de 50 vacantes inclusivas en feria laboral de Ramos Arizpe

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    Abrirán más de 50 vacantes inclusivas en feria laboral de Ramos Arizpe
    Incluirá más de 50 puestos para personas con discapacidad y salarios de hasta 30 mil pesos mensuales. CORTESÍA

La tercera edición se realizará el 28 de octubre en la Alameda Miguel Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una oferta de 2 mil vacantes formales y la participación de 60 empresas, el próximo miércoles 28 de octubre se llevará a cabo la tercera edición de la Feria del Empleo Ramos Arizpe 2026, a partir de las 9:00 horas en la Alameda Miguel Ramos Arizpe.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que esta iniciativa forma parte de las acciones coordinadas con el Gobierno del Estado para ampliar las oportunidades laborales y fortalecer el desarrollo económico del municipio.

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Uno de los aspectos destacados de esta edición será la inclusión laboral, con más de 50 vacantes dirigidas a personas con discapacidad motriz, auditiva e intelectual, mediante empresas que buscan ampliar los espacios de trabajo accesibles y promover la igualdad de oportunidades.

El Edil destacó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Ramos Arizpe mantiene condiciones favorables para atraer inversiones, impulsar la expansión de empresas y generar empleos mejor remunerados, como parte de su actividad industrial.

“La fortaleza económica de Ramos Arizpe también responde a las condiciones de seguridad, estabilidad y competitividad de Coahuila, entidad que destaca por sus indicadores de paz laboral, formalidad en el empleo y remuneraciones”, señaló.

PARA DISTINTOS PERFILES

La feria reunirá oportunidades laborales para personas con diferentes niveles de preparación y experiencia, desde operadores de producción, técnicos y personal administrativo, hasta ingenieros, supervisores y profesionistas especializados.

De acuerdo con la información presentada, algunas de las ofertas contemplan salarios de entre 18 mil y 30 mil pesos mensuales, dependiendo del puesto y los requisitos de cada empresa.

Entre las compañías participantes se encuentran BorgWarner, BMTS Technology, Grupo Modelo, Coppel, Alsuper y Dicastal México, además de otras empresas instaladas en la región.

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La oferta busca vincular a quienes buscan empleo con las necesidades de contratación de los sectores productivos de Ramos Arizpe, uno de los municipios con mayor actividad industrial en Coahuila.

Las personas interesadas en participar podrán solicitar información y orientación en la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno Municipal, dependencia que también mantiene una bolsa de trabajo permanente para apoyar a quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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