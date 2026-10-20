Rehabilitan drenaje en sectores aledaños al puente Analco en Ramos Arizpe

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    Rehabilitan drenaje en sectores aledaños al puente Analco en Ramos Arizpe
    Las obras incluyen excavaciones, retiro de material y movimiento de tierra con maquinaria pesada. CORTESÍA

La Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) sustituirá aproximadamente 130 metros de tubería de alcantarillado colapsada

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con la sustitución de aproximadamente 130 metros de tubería de alcantarillado colapsada, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene trabajos de rehabilitación del drenaje en dos sectores aledaños al puente del bulevar Analco, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS).

Las labores incluyen excavaciones, retiro de material y preparación del terreno para instalar una nueva línea de PVC especial para drenaje sanitario, en sustitución de la tubería dañada de 16 pulgadas de diámetro. Para ello, se utiliza maquinaria pesada debido a las condiciones del terreno y la profundidad de las excavaciones.

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El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que los trabajos requieren tiempo y procedimientos adecuados para garantizar reparaciones duraderas y evitar nuevas afectaciones a las vialidades.

“Sabemos que estas obras pueden ocasionar molestias a quienes transitan diariamente por el sector, pero queremos que los trabajos se hagan bien y que las reparaciones duren. Pedimos paciencia a nuestros vecinos mientras avanzamos en la rehabilitación del drenaje y la recuperación de las calles”, señaló.

La intervención presenta dificultades técnicas, ya que las excavaciones alcanzan aproximadamente tres metros de profundidad y en la misma zona se encuentran otras instalaciones, entre ellas una tubería pluvial corrugada de 24 pulgadas y una línea de drenaje sanitario que brinda servicio a la colonia. Estas condiciones obligan a realizar las maniobras con precaución para evitar daños a la infraestructura existente.

$!Las excavaciones alcanzan aproximadamente tres metros de profundidad, lo que dificulta las labores de rehabilitación.
Las excavaciones alcanzan aproximadamente tres metros de profundidad, lo que dificulta las labores de rehabilitación. CORTESÍA

Por su parte, Nicanor Aguirre Flores, gerente de EMAS, explicó que, una vez concluida la rehabilitación del drenaje, se realizarán los trabajos necesarios para restablecer las condiciones de las vialidades.

Indicó que la recuperación de las calles tomará en cuenta los procedimientos técnicos y las posibles afectaciones ocasionadas por las lluvias recientes, con el propósito de garantizar reparaciones seguras y duraderas antes de reabrir la circulación vehicular.

De acuerdo con la programación de EMAS, se estima que las labores duren aproximadamente un mes, debido a las condiciones del terreno y la complejidad de las instalaciones existentes.

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Finalmente, las autoridades municipales exhortaron a la población a respetar los señalamientos preventivos y evitar circular por las áreas intervenidas hasta que existan condiciones seguras para su reapertura. Subrayaron que completar cada etapa del proceso es fundamental para prolongar la vida útil de las vialidades y evitar nuevas afectaciones.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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