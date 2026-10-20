Ramos Arizpe: capacitan a 600 maestros en desarrollo socioemocional

RAMOS ARIZPE, COAH.- Alrededor de 600 maestros de educación básica participaron en el taller Ser+ Desarrollo Socioemocional para Docentes, realizado en el Teatro de la Ciudad de Ramos Arizpe, como parte de una estrategia estatal para fortalecer las habilidades socioemocionales de niñas, niños y adolescentes. El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, facilitó las instalaciones para llevar a cabo esta jornada, impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través de la Secretaría de Educación y de Inspira Coahuila.

El alcalde destacó la importancia de poner los espacios municipales a disposición de actividades que contribuyan a la formación de los docentes y al bienestar de la comunidad escolar. “En Ramos Arizpe queremos que nuestros espacios públicos también sirvan para impulsar la educación y el bienestar de las familias. Sabemos que cuando un maestro recibe herramientas para atender las emociones de sus alumnos, ese aprendizaje llega a las escuelas y también a los hogares”, expresó.

La estrategia Ser+ Desarrollo Socioemocional, promovida por Inspira Coahuila, cuya presidenta honoraria es Paola Rodríguez López, busca proporcionar herramientas pedagógicas a los maestros para fortalecer las habilidades emocionales de sus estudiantes y favorecer una mejor convivencia en las aulas. La capacitación estuvo dirigida a docentes de educación especial, preescolar, primaria y secundaria, tanto de planteles estatales como federales, incluidas secundarias técnicas y telesecundarias.

Citlali Torres Puente, coordinadora general de Ser+, explicó que esta estrategia preventiva se implementa desde 2024. En sus primeras etapas, la capacitación estuvo dirigida a directores, supervisores y jefes de sector; ahora, el programa extiende la formación directamente a los docentes. El Gobierno Municipal reiteró que continuará colaborando con el Gobierno del Estado mediante la disposición de espacios públicos y el trabajo institucional para impulsar iniciativas que contribuyan al fortalecimiento educativo y al bienestar emocional de la comunidad.