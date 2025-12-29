Ramos Arizpe refuerza seguridad y el desarrollo social con acciones estratégicas

Como parte del compromiso de fortalecer la seguridad y mejorar la calidad de vida de las familias ramosarizpenses, durante 2025 el Gobierno del Estado de Coahuila y el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe impulsaron una serie de acciones estratégicas que hoy se traducen en mejores servicios públicos, mayor protección ciudadana y apoyos directos a los sectores más vulnerables. Gracias al respaldo permanente del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, el municipio ha sido beneficiado con programas y obras que fortalecen el desarrollo social, económico y de infraestructura, en una coordinación estrecha con la administración local encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino. Esta colaboración ha permitido avanzar en proyectos prioritarios que atienden de manera directa las principales necesidades de la población. TE PUEDE INTERESAR: Recaudación del predial en Ramos Arizpe se incrementó 9.7 por ciento en 2025 Desde el inicio de su gestión, el presidente municipal ha trabajado de forma constante para gestionar recursos y concretar proyectos estratégicos, destacando que la suma de esfuerzos con el Gobierno del Estado ha sido un factor determinante para obtener resultados tangibles. El trabajo coordinado nos permite responder con mayor eficacia a las demandas de la ciudadanía y garantizar que el desarrollo llegue a todos, señaló el edil.

El apoyo del gobernador Manolo Jiménez se ha reflejado en inversiones en obra pública, mejoras en servicios básicos, fortalecimiento de la seguridad y la puesta en marcha de programas sociales enfocados en elevar la calidad de vida de las familias. Estas acciones forman parte de una visión compartida de crecimiento ordenado y bienestar para la región Sureste del estado. Uno de los proyectos más relevantes es la construcción y puesta en marcha del nuevo Centro de Monitoreo C2, considerado una obra estratégica para el municipio. Este centro permitirá fortalecer la vigilancia, la prevención del delito y la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad, mediante el uso de tecnología de punta y una mayor coordinación interinstitucional.

En materia de equipamiento, también se han realizado entregas de vehículos destinados a reforzar las labores de los servicios municipales, lo que contribuye a mejorar los tiempos de atención, ampliar la cobertura y brindar una respuesta más eficiente tanto en colonias urbanas como en comunidades rurales.