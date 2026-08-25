Acelera ‘Enchúlame la Escuela’ trabajos antes del regreso a las aulas en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante la cercanía del regreso a clases, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó los trabajos del programa Enchúlame la Escuela en el plantel Vicente Guerrero, como parte de las acciones del Gobierno Municipal para mejorar las condiciones de los espacios educativos. A través de brigadas de la Ola Verde y de Servicios Municipales, se realizan labores de limpieza y mantenimiento de acuerdo con las condiciones y necesidades específicas de cada plantel, con el objetivo de que estudiantes, docentes y personal educativo cuenten con instalaciones adecuadas.

Gutiérrez Merino explicó que el programa se mantiene activo durante todo el año, aunque en los días previos al inicio del ciclo escolar se intensifican las labores para atender las necesidades de las escuelas.

“Enchúlame la Escuela trabaja durante todo el año, porque las necesidades de nuestros planteles no se presentan solamente al inicio de clases. En estos días estamos poniendo especial atención porque nuestros niños y jóvenes están por regresar a las aulas y queremos que encuentren escuelas en mejores condiciones. Revisamos cada plantel y hacemos lo que realmente necesita”, señaló. Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, explicó que la estrategia permite sumar personal y esfuerzos de distintas áreas municipales para atender directamente las solicitudes de las comunidades escolares.

Como parte de esta etapa, ya fue atendida la Escuela Primaria Eufrasio Sandoval, mientras que en los próximos días se realizarán trabajos en los planteles Maestros Coahuilenses, Adolfo López Mateos, María Agustina Tristán Güell, María Elena Flores Gaona, Independencia, Fidencio Flores Gómez, Francisco Primo de Verdad y Ramos, Ejército Mexicano y José María Morelos y Pavón. Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca mantener en mejores condiciones los planteles educativos y atender las necesidades de infraestructura y mantenimiento previo al regreso de los estudiantes a las aulas.