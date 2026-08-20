Ramos Arizpe fortalece espacios públicos para impulsar convivencia y tejido social

RAMOS ARIZPE, COAH.- El crecimiento de Ramos Arizpe también se refleja en la transformación de sus espacios públicos, con la construcción, rehabilitación y mantenimiento de plazas, áreas deportivas y sitios de convivencia en colonias y comunidades rurales. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que estas acciones forman parte de una estrategia para acompañar el desarrollo urbano con infraestructura que contribuya a fortalecer la vida comunitaria y permita que niñas, niños, jóvenes y familias cuenten con lugares cercanos para reunirse, practicar deporte y convivir.

“Una ciudad no solamente crece con nuevas calles, viviendas o empresas; también crece cuando las familias tienen espacios donde encontrarse, donde los niños puedan jugar y los jóvenes hacer deporte; es trabajar para fortalecer el tejido social. Queremos plazas vivas, que la gente las haga suyas y que ayuden a fortalecer la convivencia entre vecinos”, expresó. Uno de los proyectos de mayor alcance se realizó en Parajes de los Pinos, donde fueron intervenidas 13 plazas públicas. A estas acciones se suman trabajos realizados en sectores como Fidel Velázquez, Urbivilla del Real, Analco, Haciendas del Refugio, Cactus, Villa Magna, Analco I y II, Armillita, Villa Sol y La Libertad. De acuerdo con las necesidades de cada sector, las obras incluyen la instalación de luminarias, juegos infantiles, canchas deportivas, andadores de concreto, bancas, palapas y áreas verdes, con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios y ampliar las alternativas de recreación. Entre los proyectos destaca la Plaza Huanusco, en Analco II, donde se lleva a cabo una renovación que contempla nuevos andadores, techumbres, mesas y módulos de juegos. En Urbivilla del Real también se trabaja en la recuperación de su plaza principal, con infraestructura recreativa y deportiva, áreas verdes y alumbrado.

A estos proyectos se suman las canchas multideportivas de Alameda Escorial y Quinta Manantiales, que amplían las opciones para la activación física y la práctica deportiva, principalmente entre niñas, niños y jóvenes. La estrategia también se extiende a las comunidades rurales. En Estación Higo se habilitó un espacio con cancha deportiva, palapa vecinal y mejoras al salón social, mientras que en San Antonio de Acatita, San Gregorio, Mesillas y Las Esperanzas se han realizado acciones para generar o mejorar sitios destinados a la reunión, recreación y convivencia de sus habitantes.

Gutiérrez Merino destacó que estos proyectos se fortalecen mediante la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien se mantiene una estrategia para llevar obra pública y mejores espacios a los distintos sectores del municipio. “Lo importante es ver a las plazas llenas, a los niños jugando, a los jóvenes utilizando las canchas y a las familias conviviendo. Ahí es donde una obra cobra sentido, porque deja de ser solamente infraestructura y se convierte en parte de la vida de una comunidad”, afirmó el alcalde.