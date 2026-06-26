Con demostración de actividades, clausuran cursos de los Centros de Seguridad Social del IMSS en Coahuila

Con una demostración de actividades que marcó la clausura de los cursos impartidos en los Centros de Seguridad Social (CSS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila celebró la Semana Nacional de Prestaciones Sociales, un espacio en el que se promovieron los programas de capacitación, activación física y desarrollo personal que la institución ofrece a derechohabientes y población en general. En Saltillo, alumnas y alumnos de las diferentes disciplinas que se ofrecen en estos centros presentaron una muestra de los conocimientos adquiridos a través de exhibiciones artísticas, culturales, deportivas y gastronómicas.

Los asistentes pudieron apreciar demostraciones de manualidades, alimentación saludable, panadería y repostería, además de presentaciones de danza folclórica, música, arte, canto y activaciones físicas como Jump Fit y ZumbIMSS, reflejo del trabajo que diariamente realizan quienes participan en estos programas.

PROMUEVEN SALUD Y DESARROLLO PERSONAL La jefa del Departamento de Prestaciones Sociales del IMSS en Coahuila, Sandra Alvizo Ovalle, reconoció el compromiso y entusiasmo de las personas que forman parte de estos cursos, los cuales representan una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos, perfeccionar habilidades y fortalecer su crecimiento en los ámbitos personal, familiar y social. Destacó que los Centros de Seguridad Social también desempeñan un papel importante como complemento de la atención médica, ya que algunos de sus programas contribuyen al control de enfermedades crónicas y apoyan el tratamiento de trastornos emocionales, entre ellos la depresión.

Por ello, invitó a los derechohabientes a consultar con su médico familiar la posibilidad de ser canalizados a alguno de los Centros de Seguridad Social ubicados en Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Sabinas, donde podrán incorporarse a las actividades que mejor respondan a sus necesidades. ABIERTOS TAMBIÉN A LA POBLACIÓN EN GENERAL Sandra Alvizo recordó que una amplia oferta de talleres también está disponible para personas que no son derechohabientes del IMSS, mediante cuotas de recuperación accesibles y horarios flexibles que facilitan la participación de estudiantes, trabajadores, adultos mayores y público en general. Finalmente, exhortó a quienes deseen desarrollar nuevas habilidades, mejorar su condición física o participar en actividades recreativas y culturales a acudir al Centro de Seguridad Social más cercano para conocer la oferta vigente e iniciar su proceso de inscripción.

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