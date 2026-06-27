Recibe IMSS recomendación de la CNDH

CDMX.- El Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) informó este sábado que recibió la Recomendación 21/2026 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ), relacionada con hechos registrados en abril de 2024, y señaló que se encuentra dentro del plazo que establece la ley para dar cumplimiento al resolutivo.

A través de la Coordinación de Atención a Quejas y Casos Especiales, el Instituto refrendó su disposición de cooperar con los propósitos del organismo nacional de derechos humanos y aseguró que atenderá la recomendación conforme a los procedimientos legales correspondientes.

PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DH

La CNDH emitió la Recomendación 21/2026 tras investigar hechos ocurridos en abril de 2024 y determinar la existencia de presuntas violaciones a derechos humanos vinculadas con la atención brindada por personal del IMSS, por lo que formuló una serie de medidas dirigidas al Instituto para la reparación y no repetición de los hechos.

En su posicionamiento, el Seguro Social indicó que ya recibió formalmente la recomendación y que actualmente se encuentra en el periodo previsto por la normatividad para analizarla y dar respuesta a la autoridad recomendante.