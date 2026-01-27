Más de 40 instituciones participarán en la Expo Prepas y Universidades 2026

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe invitó a estudiantes, así como a madres y padres de familia, a participar en la Expo Prepas y Universidades 2026, que se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de enero, a partir de las 10:45 de la mañana y hasta las 2:00 de la tarde, en la Plaza de Armas de esta ciudad.

El evento reunirá a más de 40 expositores, entre universidades, preparatorias e instituciones formativas de Ramos Arizpe y Saltillo, quienes darán a conocer su oferta educativa, además de brindar información sobre becas, descuentos, planes de estudio y procesos de admisión. El objetivo es apoyar a las y los jóvenes en la toma de decisiones informadas sobre su futuro académico.

La Expo Prepas y Universidades 2026 contará también con la participación de expositores estelares, quienes realizarán demostraciones y presentaciones prácticas de las actividades, proyectos y áreas de formación que desarrollan en sus instituciones, permitiendo a las y los asistentes conocer de manera directa las experiencias académicas y profesionales que ofrecen.

De manera parcial, entre las instituciones participantes se encuentran la Universidad Autónoma de Coahuila, el Instituto Tecnológico de Saltillo, la Universidad Tecnológica del Estado de Coahuila, la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad del Valle de México, la Universidad Tecmilenio, la Universidad La Salle, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, así como diversas preparatorias y centros de capacitación.