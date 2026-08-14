Acercan servicios de salud a familias de Frontera, Coahuila; llevan Brigada de Salud a la colonia Guadalupe Borja

FRONTERA, COAH.- Familias de la colonia Guadalupe Borja tuvieron acceso a consultas médicas, vacunación, medicamentos y diversos servicios durante la Brigada de Salud Mejora, realizada en la Unidad Deportiva Papo Ríos. La jornada fue encabezada por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, en coordinación con el Gobierno del Estado, la Jurisdicción Sanitaria Cuarta y la Dirección de Salud Municipal, con el objetivo de acercar los servicios de salud directamente a las colonias.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas acudió el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, así como el titular de Mejora en la zona, José Cerda. Durante la brigada se ofrecieron consultas médicas gratuitas, aplicación de vacunas, entrega de abate para prevenir el dengue, expedición de la Tarjeta de Salud Popular, orientación en salud mental y entrega de medicamentos.

También se instalaron módulos de protección animal, lo que permitió a las familias acceder a diversos servicios en un mismo lugar. La jornada registró una importante participación de habitantes de este sector. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Cuarta, doctor Faustino Aguilar Arocha, y el director de Salud Municipal, doctor Miguel Ángel Sánchez Leija, supervisaron las acciones realizadas durante la jornada.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú destacó que el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado permite llevar los servicios hasta las colonias, principalmente a los sectores donde las familias requieren mayor acceso a este tipo de atención. De esta manera, el Ayuntamiento de Frontera mantiene las acciones encaminadas a acercar los servicios de salud a las familias y fortalecer la atención preventiva en las colonias del municipio.