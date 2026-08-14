Preparan en Frontera, Coahuila, reglamento contra el maltrato y abandono animal

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que el reglamento se encuentra en revisión y que se busca incorporar nuevas disposiciones para definir con mayor claridad las obligaciones de quienes tienen animales de compañía, así como las medidas que pueden aplicarse ante casos de maltrato o falta de cuidados.

FRONTERA, COAH.- El Ayuntamiento de Frontera prepara cambios al reglamento de protección animal y una nueva campaña de esterilización, con la intención de enfrentar dos problemas que siguen presentes en el municipio: el abandono de mascotas y la reproducción descontrolada de perros.

El trabajo se realiza con participación de las áreas de Reglamentación, Salud Municipal y Protección Animal. La intención es establecer reglas más claras para los propietarios y fortalecer la atención de los reportes ciudadanos relacionados con animales que permanecen en la vía pública.

Uno de los problemas detectados es que no todos los perros reportados como callejeros carecen de dueño. Algunos tienen propietario, pero permanecen fuera de sus viviendas sin supervisión, situación que también puede provocar accidentes, agresiones, extravíos y reproducción sin control.

Como parte de la estrategia, el Municipio prepara una campaña de esterilización masiva, principalmente para perros en situación de calle. En abril pasado ya se realizó una jornada gratuita que contempló 50 procedimientos, como parte de los esfuerzos para contener el crecimiento de la población canina.

El problema de la sobrepoblación animal no es nuevo en Frontera. Desde años anteriores las autoridades han planteado campañas de esterilización como una de las principales herramientas para reducir el número de perros en las calles y evitar nuevas camadas.