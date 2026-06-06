Coahuila, segundo Estado más seco del País

Con corte al 31 de mayo de 2026, el documento señala que la superficie nacional con algún nivel de impacto pasó de 14.9 a 16.8 por ciento en apenas unos días.

Durante la segunda quincena de mayo, la falta de precipitaciones y los efectos de una intensa onda de calor provocaron un incremento en las áreas con afectaciones por condiciones secas en México, de acuerdo con el más reciente reporte del Monitor de Sequía elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Coahuila figura entre los estados más afectados.

El informe atribuye este comportamiento a la persistencia de altas temperaturas en los estados del litoral del Pacífico y en la región norte del País, donde se registraron déficits de lluvia que favorecieron el avance de las condiciones de resequedad.

PERSISTEN FOCOS DE PREOCUPACIÓN EN EL NORTE

Según el Monitor de Sequía de México, el 14 por ciento del País se clasifica actualmente como anormalmente seco, mientras que el 2.1 por ciento presenta sequía moderada.

Entre las entidades con mayores afectaciones destaca Sinaloa, donde el 35 por ciento de los municipios registra algún grado de impacto. Le sigue Coahuila, con 34.2 por ciento de sus municipios afectados, y posteriormente Sonora, con 11.1 por ciento.

Aunque la situación en Coahuila muestra una ligera mejoría respecto a los registros observados en marzo, la entidad continúa figurando entre las más vulnerables del país. Datos de la Comisión Nacional del Agua indican que entonces el 57.9 por ciento de los municipios coahuilenses presentaban algún nivel de afectación, colocándola como la entidad con mayor incidencia de sequía a nivel nacional.