Mejoran red sanitaria, Ramos Arizpe moderniza drenaje sanitario en Analco

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    Mejoran red sanitaria, Ramos Arizpe moderniza drenaje sanitario en Analco
    La obra busca fortalecer la capacidad de conducción de aguas residuales en el sector, afirmó el Alcalde. CORTESÍA

Se realizó mantenimiento preventivo en los pozos Manantiales No. 9, San José 3 y Analco 3

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reforzó durante septiembre los trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria, con acciones enfocadas en pozos de abastecimiento, reparación de redes de drenaje y alcantarillado, así como la construcción de una nueva línea sanitaria en el sector Analco.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), se mantiene un programa permanente de conservación de la infraestructura, con el objetivo de prevenir fallas que puedan afectar el servicio a las familias.

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Entre las principales acciones realizadas se encuentra el mantenimiento preventivo de los pozos Manantiales número 9, San José 3 y Analco 3, trabajos encaminados a mantener en operación las fuentes de abastecimiento y reducir el riesgo de fallas en los equipos.

De manera adicional, el 29 de septiembre comenzaron las excavaciones para instalar una nueva línea sanitaria sobre el bulevar Analco, en el tramo ubicado al bajar del puente.

La obra contempla la instalación de 200 metros de tubería de 30 pulgadas de diámetro, con lo que se busca fortalecer la capacidad de conducción de aguas residuales y mejorar la infraestructura sanitaria de este sector.

“Estamos trabajando tanto en lo que se ve como en lo que está debajo de nuestras calles. El agua y el drenaje requieren mantenimiento permanente, por eso estamos atendiendo los pozos, reparando líneas y procurando que, una vez terminados esos trabajos, las vialidades también queden en buenas condiciones”, señaló Gutiérrez Merino.

$!EMAS señaló que el mantenimiento preventivo de los pozos permite reducir el riesgo de fallas.
EMAS señaló que el mantenimiento preventivo de los pozos permite reducir el riesgo de fallas. CORTESÍA

Nicanor Aguirre Flores, gerente general de EMAS, explicó que el mantenimiento preventivo permite revisar y atender oportunamente los equipos de los pozos para conservar en operación las fuentes de abastecimiento.

Durante septiembre, las cuadrillas de la empresa municipal también realizaron reparaciones en líneas de drenaje y alcantarillado en distintos sectores de Ramos Arizpe. Las labores incluyen el seguimiento de cada intervención hasta concluir la restitución de las áreas afectadas por las excavaciones.

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Uno de los puntos intervenidos fue el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, en la colonia Analco, donde después de concluir la reparación de la infraestructura sanitaria se efectuaron trabajos de bacheo, colocación de carpeta asfáltica y compactación para recuperar la superficie de rodamiento.

A través de estas acciones el Gobierno Municipal busca atender de manera integral la infraestructura urbana, primero mediante la reparación y mantenimiento de las redes subterráneas de agua y drenaje y posteriormente con la rehabilitación de las vialidades intervenidas, con el propósito de reducir las afectaciones para automovilistas y habitantes.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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