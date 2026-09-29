Ramos Arizpe pide a ciudadanos mantenerse atentos ante lluvias

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante el pronóstico de lluvias, chubascos y posibles tormentas eléctricas para los próximos días, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, llamó a la población a reforzar las medidas preventivas y evitar situaciones que puedan representar un riesgo. A través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos se informó que se mantendrá un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, mientras que se exhortó a las familias a tomar precauciones desde sus hogares y durante sus traslados.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la prevención y la colaboración de la ciudadanía son fundamentales para reducir riesgos durante las precipitaciones. “Lo más importante es anticiparnos y cuidarnos entre todos. Pedimos a las familias estar pendientes de la información oficial, evitar cualquier situación de riesgo y atender las indicaciones de Protección Civil. Nosotros estaremos atentos para responder ante cualquier eventualidad”, señaló. Francisco Javier Sánchez, director de Protección Civil y Bomberos, recomendó a la población no intentar cruzar arroyos, vados o zonas inundadas, ya sea a pie o en vehículo, debido al riesgo que representan las corrientes de agua. También pidió mantenerse alejados de cauces y zonas bajas durante y después de lluvias intensas, debido a posibles incrementos en los niveles de agua.

En el caso de los automovilistas que deban circular durante las precipitaciones, recomendó reducir la velocidad, incrementar la distancia entre vehículos y utilizar las luces para mejorar la visibilidad y facilitar que otros conductores los identifiquen. Ante la presencia de tormentas eléctricas, la indicación es permanecer en un lugar seguro y evitar resguardarse debajo de árboles, cerca de postes o estructuras metálicas, así como permanecer en espacios abiertos. Como parte de las medidas preventivas, Protección Civil también exhortó a revisar las condiciones de las viviendas y asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento, entre ellos láminas, lonas, macetas y muebles colocados en exteriores.

El Gobierno Municipal pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos de las autoridades y atender las recomendaciones de Protección Civil para reducir riesgos ante las condiciones meteorológicas. En caso de una emergencia, la población puede comunicarse al 911 o directamente con Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe al 844 488 6981.