Ramos Arizpe pide a ciudadanos mantenerse atentos ante lluvias

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    Ramos Arizpe pide a ciudadanos mantenerse atentos ante lluvias
    Ramos Arizpe llama a la población a extremar precauciones ante el pronóstico de lluvias, chubascos y posibles tormentas eléctricas. CORTESÍA

Protección Civil y Bomberos mantendrá monitoreo de las condiciones meteorológicas durante los próximos días

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante el pronóstico de lluvias, chubascos y posibles tormentas eléctricas para los próximos días, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, llamó a la población a reforzar las medidas preventivas y evitar situaciones que puedan representar un riesgo.

A través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos se informó que se mantendrá un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, mientras que se exhortó a las familias a tomar precauciones desde sus hogares y durante sus traslados.

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El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la prevención y la colaboración de la ciudadanía son fundamentales para reducir riesgos durante las precipitaciones.

“Lo más importante es anticiparnos y cuidarnos entre todos. Pedimos a las familias estar pendientes de la información oficial, evitar cualquier situación de riesgo y atender las indicaciones de Protección Civil. Nosotros estaremos atentos para responder ante cualquier eventualidad”, señaló.

Francisco Javier Sánchez, director de Protección Civil y Bomberos, recomendó a la población no intentar cruzar arroyos, vados o zonas inundadas, ya sea a pie o en vehículo, debido al riesgo que representan las corrientes de agua.

También pidió mantenerse alejados de cauces y zonas bajas durante y después de lluvias intensas, debido a posibles incrementos en los niveles de agua.

$!Protección Civil pide mantenerse alejado de cauces y zonas bajas durante y después de lluvias intensas.
Protección Civil pide mantenerse alejado de cauces y zonas bajas durante y después de lluvias intensas. CORTESÍA

En el caso de los automovilistas que deban circular durante las precipitaciones, recomendó reducir la velocidad, incrementar la distancia entre vehículos y utilizar las luces para mejorar la visibilidad y facilitar que otros conductores los identifiquen.

Ante la presencia de tormentas eléctricas, la indicación es permanecer en un lugar seguro y evitar resguardarse debajo de árboles, cerca de postes o estructuras metálicas, así como permanecer en espacios abiertos.

Como parte de las medidas preventivas, Protección Civil también exhortó a revisar las condiciones de las viviendas y asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento, entre ellos láminas, lonas, macetas y muebles colocados en exteriores.

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El Gobierno Municipal pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos de las autoridades y atender las recomendaciones de Protección Civil para reducir riesgos ante las condiciones meteorológicas.

En caso de una emergencia, la población puede comunicarse al 911 o directamente con Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe al 844 488 6981.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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