Actualizan docentes del TecNM conocimientos para evaluar inglés con TOEFL ITP

Facilitadores de inglés del Tecnológico Nacional de México (TecNM) participaron en el “TOEFL ITP Teacher Workshop”, programa oficial de formación impartido por Educational Testing Service (ETS), institución creadora del examen TOEFL. En la jornada, realizada en el Centro de Información “Federico Berrueto Ramón”, participaron docentes provenientes de planteles de Saltillo, Monclova, Nuevo León y Torreón, quienes recibieron actualización sobre el diseño del examen, la evaluación de habilidades lingüísticas y estrategias metodológicas aplicables en el aula.

Durante el taller se revisaron los fundamentos del diseño del TOEFL ITP, su estructura y los mecanismos utilizados para valorar las distintas habilidades del idioma en contextos reales. El programa tuvo un carácter interactivo e incluyó discusiones sobre los retos que enfrentan los docentes en el aula, ejercicios con materiales adaptados y actividades grupales enfocadas en fortalecer la comunicación efectiva. PREPARACIÓN PARA CERTIFICACIONES Entre los objetivos de la capacitación estuvieron familiarizar a los participantes con la estructura del TOEFL ITP, profundizar en los criterios de evaluación de las habilidades lingüísticas y aplicar estrategias que favorezcan la motivación de los estudiantes.

También se abordaron mecanismos para adaptar materiales didácticos a diferentes niveles y estilos de aprendizaje, con el propósito de ampliar las herramientas disponibles para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. La participación conjunta de facilitadores de distintos planteles permitió además fortalecer la colaboración entre instituciones del TecNM y compartir experiencias relacionadas con la enseñanza y evaluación del idioma. La capacitación impartida con respaldo de ETS busca que los docentes cuenten con mayores elementos para orientar a los estudiantes en su preparación para certificaciones internacionales, cuya acreditación tiene relevancia tanto en el ámbito académico como en el profesional.

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