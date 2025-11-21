Acuña: Lluvias dan nuevo impulso al campo, afirma director de Fomento Agropecuario

ACUÑA, COAH.- Las lluvias intensas registradas este jueves en la región norte de Coahuila trajeron un respiro esperado para el sector agropecuario, al incrementar de manera significativa la humedad en la tierra y abrir la posibilidad de una cosecha abundante de forrajes.

Así lo informó Nabor Encinas Macías, director de Fomento Agropecuario Municipal, quien destacó que las precipitaciones permiten retomar las siembras que habían sido pospuestas por la falta de agua.

TE PUEDE INTERESAR: Está a menos de un mes de concretarse la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de Coahuila

Encinas explicó que numerosos productores agrícolas habían detenido la siembra de avena debido al mal estado de los canales de riego y a la escasez de humedad.

Con las recientes lluvias, dijo, ahora podrán establecer sus cultivos con mayor certidumbre y aspirar a un buen desarrollo del forraje.

“Estas lluvias humedecen de manera significativa la tierra, lo que permitirá a los ejidatarios sembrar su semilla y asegurar una cosecha favorable”, señaló el funcionario.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que las precipitaciones continúen en los próximos días, lo que fortalecerá aún más el ciclo de siembra otoño-invierno.

Además, el beneficio no se limita al campo agrícola: los agostaderos reverdecerán, garantizando alimento suficiente para el ganado y mejores condiciones para la ganadería regional.