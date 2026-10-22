Acuña: reportan nuevo avistamiento de mariposa Monarca en área verde de Santa Teresa

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    Acuña: reportan nuevo avistamiento de mariposa Monarca en área verde de Santa Teresa
    Mariposas monarca fueron observadas en vuelo y descansando sobre árboles nativos del fraccionamiento Santa Teresa, en Acuña. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Unos 25 ejemplares de mariposa monarca por minuto fueron registrados en el fraccionamiento Santa Teresa, en Acuña, durante su recorrido migratorio hacia los santuarios de hibernación del centro del país

ACUÑA, COAH.- Un nuevo contingente de mariposas monarca fue reportado durante su tránsito por esta frontera, tras ser detectado en el área verde del fraccionamiento Santa Teresa, en Acuña, por el ambientalista local Manuel León García.

El registro, integrado al programa de monitoreo de la organización Correo Real, contabilizó el paso constante de aproximadamente 25 ejemplares por minuto. Durante la observación, se observó a los lepidópteros tanto en vuelo activo como pernoctando en grupos de tres a siete individuos sobre las ramas de especies nativas como fresnos, mezquites, huizaches y alamillos.

$!El ambientalista Manuel León García registró el paso de los ejemplares como parte del programa de monitoreo de Correo Real.
El ambientalista Manuel León García registró el paso de los ejemplares como parte del programa de monitoreo de Correo Real. JOSUÉ RODRÍGUEZ
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Al momento del avistamiento, las condiciones meteorológicas prevalecientes registraron cielo despejado, una temperatura de 26 grados centígrados y viento ligero con dirección de norte a sur.

Desde hace varios años, esta zona arbolada se ha consolidado como un punto clave de descanso y refugio para la especie durante su travesía hacia los santuarios de hibernación en los estados de Michoacán y México. La preservación de este microhábitat responde a las labores sostenidas de reforestación y cuidado del arbolado nativo impulsadas por León García.

El reporte reafirma la relevancia estratégica de conservar los corredores biológicos y las áreas verdes urbanas en los municipios del norte de Coahuila para garantizar el tránsito seguro de la biodiversidad migratoria.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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