Lleva DIF Coahuila ‘mercaditos’ a ejidos para apoyar la economía familiar

Carolina Rodríguez Rodríguez, coordinadora regional del organismo, explicó que esta iniciativa permite a las familias intercambiar residuos como vidrio, llantas, fierro y plástico PET por artículos de primera necesidad, sin necesidad de realizar pagos en efectivo.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de respaldar la economía del sector rural y fomentar la cultura del reciclaje, el DIF Coahuila mantiene en marcha su programa de “mercaditos” en comunidades de la Región Norte, ofreciendo productos de la canasta básica y artículos de limpieza a cambio de materiales reciclables.

“Los materiales recolectados se pesan y, según el volumen, se asignan puntos que las familias pueden canjear directamente por los productos disponibles”, detalló.

La funcionaria destacó la favorable respuesta de la ciudadanía, subrayando que el programa ofrece un doble beneficio: alivia la economía del hogar y promueve la limpieza de patios y espacios públicos mediante la recolección responsable de residuos.

Como parte de su gira por las comunidades rurales, el programa visitará próximamente los siguientes puntos:

Ejido Santa Mónica (municipio de Guerrero).

Ejido La Luz (municipio de Villa Unión).

Comunidad de Río Bravo (municipio de Allende).

Asimismo, Rodríguez Rodríguez indicó que para noviembre se tienen programadas visitas a los municipios de Hidalgo y Nava, con la meta de cubrir la totalidad de la demarcación regional y garantizar que más habitantes aprovechen este esquema de intercambio.

Recordó que esta iniciativa cuenta con una trayectoria de tres años de operación exitosa por parte del DIF Coahuila, consolidándose como un puente efectivo entre la protección ambiental y el bienestar social.

Finalmente, la coordinadora reiteró que el organismo mantiene una agenda social activa. En paralelo a los apoyos económicos, el DIF concluyó recientemente diversas actividades de concientización sobre el cáncer de mama y concretó la entrega de prótesis mamarias para mujeres en proceso de recuperación.