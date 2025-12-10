2025 fue año récord para Acuña en llegada de franquicias

Acuña
/ 10 diciembre 2025
    2025 fue año récord para Acuña en llegada de franquicias
    Acuña continúa posicionándose como un destino atractivo para inversionistas nacionales y extranjeros. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Inversionistas destacan las condiciones favorables que ofrece la ciudad para establecer negocios y generar empleo

ACUÑA, COAH.- Acuña continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos para la inversión nacional y extranjera, gracias a su entorno seguro, su ubicación estratégica y las condiciones favorables para la generación de empleo.

Así lo afirmó Luis Ángel Urraza Dugay, director de Fomento Económico Municipal, al destacar que 2024 cerrará con un balance positivo en la instalación de nuevas empresas y la expansión de maquiladoras.

Entre las cadenas comerciales que este año iniciaron operaciones en Acuña se encuentran Farmacias del Ahorro, Tim Hortons, Pollo Church, Pollo Feliz y, próximamente, Domino’s Pizza. Estas aperturas responden —dijo— al dinamismo económico de la ciudad y a la confianza del sector privado.

El funcionario subrayó también las ampliaciones realizadas por varias maquiladoras que, apostando por la estabilidad laboral de la región, decidieron reinvertir y crecer. Estas expansiones han permitido la creación de cientos de empleos formales que fortalecen la economía local e impactan positivamente a municipios vecinos.

Urraza Dugay reconoció el respaldo del Gobierno del Estado en la promoción de Acuña y de Coahuila en Estados Unidos y otros países, estrategia que ha facilitado la llegada de inversiones de alto impacto.

De cara al 2025, adelantó que se prevén nuevas transformaciones económicas con la llegada de más empresas derivadas del trabajo coordinado entre el Estado y el municipio.

Dijo que la mano de obra calificada de Acuña seguirá siendo uno de los principales atractivos para los inversionistas, reforzando la competitividad y el crecimiento sostenido de toda la región.

Temas


empleos
inversiones

Localizaciones


Acuña

