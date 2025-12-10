Simas Rural recibirá agua limpia y suficiente tras el proyecto Agua Saludable para La Laguna

TORREÓN, COAH.– A partir del próximo año, una vez concluidos los trabajos del proyecto Agua Saludable para La Laguna, el Simas Rural recibirá alrededor de 500 litros de agua por segundo, un volumen libre de contaminantes y suficiente para abastecer a los municipios de Viesca y Matamoros, informó su gerente, Antonio Gutiérrez Jardón.

El suministro marca un avance histórico para la región, pues permitirá sustituir el uso de pozos con altos niveles de arsénico, garantizando agua segura para miles de habitantes.

El funcionario añadió que el gobernador Manolo Jiménez mantiene pláticas con la Conagua para valorar la posibilidad de extender una conexión hacia la zona de Laguna Seca, actualmente fuera del proyecto original.

Gutiérrez Jardón destacó que el acceso a agua limpia no solo mejorará la calidad del servicio, sino que impulsará el desarrollo social y económico de las zonas rurales, además de reducir enfermedades relacionadas con la contaminación hídrica.

La mejora en la calidad del agua, señaló, beneficiará directamente a la salud pública y reforzará la confianza en los servicios básicos.

Paralelamente, el organismo avanza en la introducción de redes troncales que sustituirán por completo el suministro de pozos contaminados, con lo que se garantizará la distribución del vital líquido una vez que el proyecto federal entre en operación.

RECUPERACIÓN FINANCIERA Y REHABILITACIÓN DE POZOS

En materia administrativa, el Simas Rural recuperó en los últimos meses más de 15 millones de pesos en adeudos históricos mediante planes de descuento para usuarios domésticos y convenios con empresas.

Estos recursos han permitido fortalecer la operación de pozos y plantas de tratamiento, mejorar el equipamiento y atender problemas que afectaban la eficiencia del sistema.

Gutiérrez Jardón aseguró que el organismo cerrará 2025 con estabilidad, resultado de una estrategia integral que incluyó mantenimiento a pozos, modernización de infraestructura y la recuperación de fuentes de abastecimiento que habían quedado fuera de operación.

Estos pozos rehabilitados ya permiten abastecer a varias comunidades rurales que enfrentaban escasez, lo que representa un paso clave para garantizar acceso continuo al agua potable.