Simas Rural recibirá agua limpia y suficiente tras el proyecto Agua Saludable para La Laguna

Torreón
/ 10 diciembre 2025
    Simas Rural recibirá agua limpia y suficiente tras el proyecto Agua Saludable para La Laguna
    Dijo Gutiérrez Jardón que las obras de red troncal avanzan para recibir el nuevo suministro de agua libre de arsénico. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Con 500 litros por segundo del proyecto Agua Saludable, Simas Rural sustituirá pozos contaminados y asegura un abasto histórico para las comunidades

TORREÓN, COAH.– A partir del próximo año, una vez concluidos los trabajos del proyecto Agua Saludable para La Laguna, el Simas Rural recibirá alrededor de 500 litros de agua por segundo, un volumen libre de contaminantes y suficiente para abastecer a los municipios de Viesca y Matamoros, informó su gerente, Antonio Gutiérrez Jardón.

El suministro marca un avance histórico para la región, pues permitirá sustituir el uso de pozos con altos niveles de arsénico, garantizando agua segura para miles de habitantes.

TE PUEDE INTERESAR: SSP Coahuila: detectan 40% menos llamadas falsas al 911 tras nuevo software

El funcionario añadió que el gobernador Manolo Jiménez mantiene pláticas con la Conagua para valorar la posibilidad de extender una conexión hacia la zona de Laguna Seca, actualmente fuera del proyecto original.

Gutiérrez Jardón destacó que el acceso a agua limpia no solo mejorará la calidad del servicio, sino que impulsará el desarrollo social y económico de las zonas rurales, además de reducir enfermedades relacionadas con la contaminación hídrica.

La mejora en la calidad del agua, señaló, beneficiará directamente a la salud pública y reforzará la confianza en los servicios básicos.

Paralelamente, el organismo avanza en la introducción de redes troncales que sustituirán por completo el suministro de pozos contaminados, con lo que se garantizará la distribución del vital líquido una vez que el proyecto federal entre en operación.

RECUPERACIÓN FINANCIERA Y REHABILITACIÓN DE POZOS

En materia administrativa, el Simas Rural recuperó en los últimos meses más de 15 millones de pesos en adeudos históricos mediante planes de descuento para usuarios domésticos y convenios con empresas.

TE PUEDE INTERESAR: Cae en Durango Édgar ‘N’, ‘Limones’, y sacude la región Laguna con despliegue de fuerzas federales

Estos recursos han permitido fortalecer la operación de pozos y plantas de tratamiento, mejorar el equipamiento y atender problemas que afectaban la eficiencia del sistema.

Gutiérrez Jardón aseguró que el organismo cerrará 2025 con estabilidad, resultado de una estrategia integral que incluyó mantenimiento a pozos, modernización de infraestructura y la recuperación de fuentes de abastecimiento que habían quedado fuera de operación.

Estos pozos rehabilitados ya permiten abastecer a varias comunidades rurales que enfrentaban escasez, lo que representa un paso clave para garantizar acceso continuo al agua potable.

Temas


Desarrollo Rural
Proyectos
Agua Saludable

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


SIMAS

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Enfrenta acusaciones por presunto lavado de dinero por más de 73 millones de pesos.

‘Lo persiguen tres veces por lo mismo’: la nueva defensa de César Duarte
true

Saltillo: Javier Díaz González y su primer informe de gobierno
El denunciante dijo que apelará la resolución judicial, al considerar que su caso debía sentar un precedente en la aplicación objetiva de la Ley Olimpia y la perspectiva de género.

Coahuila: absuelven a la primera mujer llevada a juicio aplicando la Ley Olimpia
Explicó que si bien el ISN no es el único factor que toman en cuenta las empresas, sí le restará competitividad al Estado y ayudará a la Entidad vecina a llevar inversión.

Atraería ISN de Nuevo León más IED... ¡a Saltillo!

true

Largo pasillo a la salida
Diciembre impulsa el uso de plataformas como DrawNames, Pikkado y Elfster, que facilitan los intercambios de regalos con herramientas automatizadas para coordinar participantes y realizar sorteos

5 plataformas para organizar intercambios navideños fácilmente: así funcionan
true

Se puede decir... Que Trump vuelve a ‘amenazar’
Ana Corina Sosa, hija de Machado, recibió el premio en representación de su madre.

Salió María Corina Machado de Venezuela en barco para intentar llegar a Oslo: NYT