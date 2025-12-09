Industria de la construcción en La Laguna cierra el año con fuerte inversión y crecimiento sectorial

TORREÓN, COAH.- La industria de la construcción en la Comarca Lagunera cerrará el 2025 con una clara recuperación y un dinamismo que no se veía desde hace varios años, impulsada por inversiones públicas y privadas que han detonado múltiples obras de infraestructura y vivienda en la región.

De acuerdo con Alejandro Jiménez Algara, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la Comarca Lagunera, los gobiernos federal, estatal y municipal han destinado recursos significativos que han permitido fortalecer al sector y avanzar en el desarrollo urbano de Torreón y municipios vecinos.

Uno de los factores que más ha incidido en este crecimiento es la expansión de nuevos fraccionamientos residenciales y complejos de vivienda vertical, que han transformado el paisaje urbano y respondido a la demanda habitacional.

Estos proyectos también han impulsado la modernización de servicios y vialidades, elevando la calidad de vida y generando condiciones más favorables para la inversión.

El fenómeno de relocalización de empresas hacia la región ha sido clave para potenciar el desarrollo inmobiliario, industrial y logístico. La ampliación y apertura de parques industriales ha generado empleo constante y atraído capital privado, consolidando a La Laguna como un polo estratégico para la manufactura y la distribución a nivel nacional e internacional.

Pese a este escenario positivo, el sector aún enfrenta retos para revertir la tendencia a la baja arrastrada en años anteriores. No obstante, el repunte registrado en 2025 ha permitido recuperar terreno y establecer una proyección de crecimiento moderado para el 2026.

Jiménez Algara señaló que, aunque las inversiones han sido constantes, la participación de constructoras locales en grandes proyectos federales sigue siendo limitada.

En el caso del programa “Agua Saludable para La Laguna”, la mayoría de los contratos han sido asignados a empresas externas. Sin embargo, se espera que a inicios del próximo año se abran nuevas licitaciones, lo que podría aumentar la presencia de compañías laguneras en obras de alto impacto.

El dirigente de la CMIC destacó que el cierre del 2025 deja a la industria con un panorama de recuperación, diversificación y crecimiento, aunque con desafíos pendientes para lograr mayor inclusión local en los proyectos de gran escala.

Aun así, afirmó que el sector se mantiene optimista ante las nuevas oportunidades que traerán las licitaciones y la continuidad de la inversión en infraestructura.