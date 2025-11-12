Mario Delgado enfrenta críticas por tragedia en escuela de San Pedro, Coahuila, durante su comparecencia
Exigen a Mario Delgado respuestas por la muerte de un niño al caer una techumbre y los 3 mil millones en anomalías de ‘La Escuela es Nuestra’
El secretario de Educación Pública nacional, Mario Delgado, compareció ante el Senado de la República como parte de la glosa del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La comparecencia de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ante el Senado de la República, se centró en la problemática del programa federal “La Escuela es Nuestra”, y fue especialmente cuestionado por legisladores tras un incidente fatal ocurrido en el estado de Coahuila.
La senadora priista Carolina Viggiano, y esposa del legislador coahuilense Rubén Moreira, elevó el tono de las críticas al referirse directamente a la tragedia que cobró la vida de un menor en el municipio de San Pedro, Coahuila.
Un gobierno que presume “bandera blanca” en educación mientras los techos de las escuelas se caen sobre los niños, reduce presupuesto al CONAFE y abandona las escuelas de tiempo completo, no levanta una bandera, la entierra: @caroviggiano pic.twitter.com/MGRgVEQjhH— Senado PRI (@SenadoPRI) November 11, 2025
Viggiano recordó el caso del niño Anuel Esquivel, de seis años, quien falleció “hace solo unos días” en el ejido San Miguel, en La Laguna, Coahuila, a causa de la caída de una techumbre.
La senadora coahuilense denunció que, tras el accidente, nadie asume la responsabilidad por la supervisión técnica de las obras realizadas con los fondos del programa, criticando la inacción del municipio, la Federación y el propio estado.
Además del caso de Coahuila, Viggiano también señaló irregularidades a nivel nacional por más de 3 mil millones de pesos, afirmando que la falta de control en el uso de estos recursos está “costando vidas”.
De esta manera, la tragedia de Coahuila se convirtió en el eje de los cuestionamientos hacia la gestión de la SEP en el programa de infraestructura educativa.