Mario Delgado enfrenta críticas por tragedia en escuela de San Pedro, Coahuila, durante su comparecencia

El secretario de Educación Pública nacional, Mario Delgado, compareció ante el Senado de la República como parte de la glosa del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La comparecencia de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ante el Senado de la República, se centró en la problemática del programa federal “La Escuela es Nuestra”, y fue especialmente cuestionado por legisladores tras un incidente fatal ocurrido en el estado de Coahuila.

La senadora priista Carolina Viggiano, y esposa del legislador coahuilense Rubén Moreira, elevó el tono de las críticas al referirse directamente a la tragedia que cobró la vida de un menor en el municipio de San Pedro, Coahuila.