Mario Delgado enfrenta críticas por tragedia en escuela de San Pedro, Coahuila, durante su comparecencia

Coahuila
/ 12 noviembre 2025
    Mario Delgado enfrenta críticas por tragedia en escuela de San Pedro, Coahuila, durante su comparecencia
    Mario Delgado, titular de la SEP, recibió críticas por el programa ‘La Escuela es Nuestra’, tras el fallecimiento de un niño en San Pedro, Coahuila. FOTO: REDES SOCIALES

Exigen a Mario Delgado respuestas por la muerte de un niño al caer una techumbre y los 3 mil millones en anomalías de ‘La Escuela es Nuestra’

El secretario de Educación Pública nacional, Mario Delgado, compareció ante el Senado de la República como parte de la glosa del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Un ‘intruso’ en el cosmos? Revelan los secretos del polémico 31/Atlas en Coahuila

La comparecencia de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ante el Senado de la República, se centró en la problemática del programa federal “La Escuela es Nuestra”, y fue especialmente cuestionado por legisladores tras un incidente fatal ocurrido en el estado de Coahuila.

La senadora priista Carolina Viggiano, y esposa del legislador coahuilense Rubén Moreira, elevó el tono de las críticas al referirse directamente a la tragedia que cobró la vida de un menor en el municipio de San Pedro, Coahuila.

Viggiano recordó el caso del niño Anuel Esquivel, de seis años, quien falleció “hace solo unos días” en el ejido San Miguel, en La Laguna, Coahuila, a causa de la caída de una techumbre.

La senadora coahuilense denunció que, tras el accidente, nadie asume la responsabilidad por la supervisión técnica de las obras realizadas con los fondos del programa, criticando la inacción del municipio, la Federación y el propio estado.

Además del caso de Coahuila, Viggiano también señaló irregularidades a nivel nacional por más de 3 mil millones de pesos, afirmando que la falta de control en el uso de estos recursos está “costando vidas”.

De esta manera, la tragedia de Coahuila se convirtió en el eje de los cuestionamientos hacia la gestión de la SEP en el programa de infraestructura educativa.

Temas


Comparecencia
Educación

Localizaciones


CDMX
Coahuila
san pedro de las colonias

Personajes


Carolina Viggiano

Organizaciones


Morena
PRI
SEP

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NVIDIA invertirá mil mdd de dólares en el primer Green Data Center de inteligencia artificial en México, ubicado en Nuevo León, según lo señaló Samuel García

Samuel García confirma llegada de NVIDIA a NL; invertirán 1 billón de dólares en Green Data Center
Una tormenta geomagnética provocó un espectáculo de luces en el cielo del norte de México; las auroras boreales pudieron observarse desde Coahuila, Nuevo León y otros estados, sin representar riesgo para la población, según la UNAM.

Captan auroras boreales en el cielo de Coahuila y otros estados del norte de México
La Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) presentó su estudio ‘El Paciente Digital Mexicano’ 2025.

¿Sabías que la IA es la tercera fuente de información sobre salud en México?
Las maniobras por parte de la grúa fueron tardadas, lo que afectó la vialidad.

Doble accidente de tráileres en Los Chorros afecta la autopista; uno vuelca y el otro tira su carga
true

Recuerdos olvidados
En el área de pediatría del Hospital Universitario, los dos bebés reportados en el oficio interno recibieron atención médica oportuna y lograron recuperarse satisfactoriamente, según confirmó la dirección del hospital.

‘Se mezclaron hechos’; Hospital Universitario de Saltillo niega muerte de bebé por falta de equipo
true

Jóvenes marginales en Coahuila: ¿qué hacer?

true

Gobiernos de México no saben cuidar a sus habitantes